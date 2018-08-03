بحضور 5 آلاف مشاهد... افتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان القلعة الدولي في القاهرة (صور)

في أحد البقاع الساحرة وبين أسوار الحصن المصري العريق، وبحضور أكثر من 5 آلاف مشاهد، افترش بعضهم الحدائق، للاستمتاع بالأجواء التاريخية وأصالة الفن، أطلقت الدكتورة، إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ 27 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

وشهد حفل إطلاق المهرجان عدد من قيادات وزارة الثقافة المصرية، وهم الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، مع الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور مجدي بغدادي، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

وأعربت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، عن سعادتها بافتتاح هذه الدورة من المهرجان، والتي تجملت فعالياتها لأول مرة بالشارة الدولية، ليتجلى تأثير قوى مصر الناعمة على العالم، خاصة في ظل مشاركة سبع دول عربية وأجنبية تقدم فنونها المتنوعة للجمهور المصري.

© Photo / Ministry of Culture افتتاح الدورة الـ 27 لمهرجان القلعة الدولي في القاهرة، الخميس 2 أغسطس/آب 2018

وكرم الوزراء في حفل افتتاح المهرجان، 7 شخصيات من رموز الفن والإعلام، من الذين ساهموا فى نجاح دورات المهرجان المتعاقبة، وذلك بتسليمهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير، وهم المطربان هاني شاكر ومدحت صالح والدكتور محمد حمدي، عازف الكلارينيت بأوركسترا القاهرة السيمفوني ورئيس البيت الفني الاسبق بالأوبرا وعازف الفيولا علاء خليل، وسيد أمين ابو الهدي مخرج حفلات الأوبرا بالتلفزيون المصري، والناقدة والكاتبة الصحفية كريمان حرك وحاتم منصور خبير ضبط وصيانة آلة البيانو.

وبدأ حفل افتتاح المهرجان، بعرض لفرقة الأطفال والشباب الصينية، والتي ظهرت بالملابس التقليدية، الحاملة بلطابع المميز لحضارة الشرق الأقصى، وقدموا تابلوهات فنية راقصة وأغاني شعبية من التراث، هي "فتاة صغيرة" و"الشمس الذهبية" و"نسر البراري" و"سلة صغيرة محمولة على الظهر" و"فتاة الشروق" و"أغنية النيل"، و"وردة نينجشيا"، و"شمسي الحمراء"، بالإضافة إلى عزف منفرد على ألة العود لمقطوعة بعنوان "حب تيانشين"، إلي جانب مشاهد راقصة صاحبت مجموعة من الأغاني المصرية، منها "ست الكل"، و"طلعت يا محلا نورها"، إلى جانب رقصة شعبية بعنوان "أنا أحب البيت القديم لجدي".