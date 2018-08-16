"سبوتنيك" تحصل على أوسكار الإعلام السياحي العربي (بالصور)

في احتفالية عالمية بسلطنة عُمان، وبرعاية السلطان قابوس بن سعيد، تم الاحتفال بتكريم الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي لعام 2018، في نسختها العاشرة، التي نظمها المركز العربي للإعلام السياحي، في فندق روتانا صلالة، وسط حضور واسع من المسؤولين العمانيين والعرب والمهتمين بمجال الإعلام السياحي.

وحصلت "سبوتنيك" على جائزة أفضل تقرير سياحي عربي في الوكالات الأجنبية، عن موضوع "عادات الزواج في السودان" للزميل أحمد عبد الوهاب، الذي تناول بشكل مثير العادات والتقاليد التي تتبعها القبائل السودانية في طقوس الزواج، والتي قد تختلف، بشكل كامل، من منطقة إلى أخرى، وتحمل طقوسا أكثر غرابة، في بلد عربي، حيث تناول التقرير، بشكل شبه مفصل، الخطوات، التي تتم منذ رغبة الشاب في الإقتران بالفتاة إلى أن ينتهي العرس.

الأجمل في العالم العربي



© REUTERS / Rebecca Naden اليمن... تعليق العمل في منفذ حدودي مع عُمان جراء إعصار ماكونو

وقد إستضافت سلطنة عمان، وبشكل خاص، مدينة صلالة في محافظة ظفار بجنوب السلطنة، النسخة العاشرة من الجائزة، التي تعد المدينة الأجمل في العالم العربي، وربما في الشرق الأوسط، في هذا التوقيت من العام، وتزامن حفل أوسكار الإعلام السياحي العربي مع المهرجان الثقافي السنوي "مهرجان صلالة"، والذي يقام في هذا التوقيت من كل عام.وحصدتْ السلطنة العديد من جوائز أوسكار الإعلام العربي السياحي لهذا العام؛ حيث نال الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، جائزة أفضل شخصية حكومية داعمة للسياحة العربية للعام 2017، وفاز الشيخ سالم بن أحمد الغزالي بجائزة أفضل مستثمر داعم للسياحة العربية للعام 2017، كما فازت وزارة السياحة بأفضل هيئة سياحية تحقق نموا في قطاع السياحة للعام 2017.

السياحة العربية

وفازتْ الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون العُمانية بأفضل هيئة إعلامية عربية، تدعم السياحة المحلية والعربية للعام 2017، ونالت جريدة عُمان جائزة أفضل صحيفة عربية في التغطيات السياحية للعام 2017، وحصل طيران السلام على أفضل طيران داعم للسياحة العربية للعام 2017، وفاز مهرجان صلالة السياحي بجائزة أفضل مهرجان سياحي عربي لعام 2017، وحصلت مدينة مسقط على جائزة أفضل مدينة سياحية عربية للعام 2018.

وفيما يتعلق بنتائج الفائزين في الدول العربية، حصل على جائزة أفضل كاتب، الكاتب الصحفي أحمد الزهراني من المملكة العربية السعودية، مُناصفة مع أمين بلحية من الجزائر، بينما كانت جائزة أفضل كاتبة لجوسلين إيليا من صحيفة الشرق الأوسط اللبنانية، مُنَاصفة مع الكاتبة ميادة سيف من صحيفة "العالم اليوم" المصرية، وحصل على جائزة أفضل إخراج لبرامج سياحية عربية لنورهان البيلي من مصر.

© Sputnik . ahmed abd elwahab مؤتمر الإعلام العربي

"بساط الريح"

كما حصلت وكالة أنباء البحرين على جائزة أفضل وكالة أنباء عربية، فيما حصل المصور محمد اليافعي من قطر على جائزة أفضل لقطة مصورة، وفاز برنامج "بساط الريح" من السودان بجائزة أفضل برنامج إذاعي، وفاز بأفضل موقع سياحي إلكتروني موقع "السائح العربي "، وحصل برنامج "على خطى العرب" من السعودية على جائزة أفضل برنامج تليفزيوني، وحصلت صفحة "السياحة" الجزائرية لمحيي إسكندر على جائزة أفضل حساب سياحي على الفيسبوك، فيما فاز بجائزة أفضل حساب على موقع توتير حساب إبراهيم سرحان من السعودية.

من جانبه أشار الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، إلى الدور الذي يقوم به المركز العربي للإعلام السياحي، منذ انطلاقته من خلال فعالياته وأنشطته المتمثلة بالملتقيات والمؤتمرات والندوات وحلقات العمل، بالإضافة إلى الدراسات العلمية السياحية التي تهدف إلى خدمة السياحة العربية.

© Sputnik . ahmed abd elwahab مؤتمر الإعلام العربي

إنطلاقة مصرية

وأضاف أن المركز العربي للإعلام السياحي يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه ، حيث كانت الإنطلاقة من مصر، وامتدت لتصل إلى دول "المغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان ولبنان والأردن والسعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والسلطنة".

وأوضح "اليحيائي" بأن المركز أقام العديد من المسابقات بهدف البحث عن التشجيع الأدبي للعاملين في مجالي الإعلام السياحي وقطاع السياحة وتقديم جوائز في كل مجالات العمل الإعلامي السياحي، بالإضافة إلى تدشين التصويت الإلكتروني، من خلال موقع الجائزة على شبكة الإنترنت.

وأشار اليحيائي إلى أن "قطاع السياحة يسهم في توظيف 13 مليون شخص، ويشكل ما نسبته 12 بالمائة من إجمالي الوظائف في الدول العربية، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في القطاع السياحي العربي إلى 323 مليار دولار، عام 2020. فيما سيبلغ عدد السياح القادمين للمنطقة العربية 195 مليون سائح".

ضيوف شرف

وشارك في المهرجان عددٌ من ضيوف الشرف؛ وهم: الدكتور طالب الرفاعي رئيس منظمة السياحة العالمية السابق، والدكتور عبدالعزيز التويجري، المدير العام للإسيسكو، كما شاركت الأميرة دانا فراس، رئيسة جمعية الحفاظ على تراث البتراء بالأردن، وشارك الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ اقتصاديات السياحة بألمانيا، وأحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة بمصر، ونبيل بزيوش رئيس ديوان وزارة السياحة التونسية، والدكتورة أماني رفعت، عميدة كلية السياحة بجامعة الإسكندرية بمصر، ولفيف من مُمثِّلي وسائل الإعلام من السعودية ومصر والسودان والأردن ولبنان والبحرين والكويت والإمارات، إضافة للسلطنة.

وكان زوراب بولوليكا الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، قد أعلن على هامش فعاليات "بورصة برلين 2018"، فوز الأميرة دانا فارس من المملكة الأردنية الهاشمية، بلقب شخصية التراث العربي، فيما فاز طالب الرفاعي الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية بلقب شخصية العام السياحية.