مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الثانية يستعد للانطلاق... وساويرس يتعهد بمزيد من النجاح

أكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عزمها عرض مجموعة من الأفلام السينمائية العالمية الفائزة بجوائز في مختلف المهرجانات الدولية على رأسها كان، وبرلين، وتورنتو، خلال الدورة الثانية للمهرجان.

القاهرة — سبوتنيك. قال مدير مهرجان الجونة السينمائي، الناقد العراقي انتشال التميمي "استطعنا استقطاب أكثر الأفلام العالمية الحائزة على جوائز من المهرجانات الدولية، من برلين، وكان، ودبي، وتورنتو"، متابعا "باختصار سيكون لدينا قشطة السينما العالمية".

ساويرس

© Sputnik . Ahmed Badr باتريك ديمبسي ضيف شرف مهرجان الجونة السينمائي

فيما تعهد مؤسس المهرجان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ، بمزيد من النجاح.

وأضاف التميمي، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء في القاهرة، بحضور وزيرة السياحة، رانيا المشاط، ورجلا الأعمال المصريين نجيب وسميح ساويرس، وعدد من الفنانين المصريين " لدينا 11 عرضا عربيا أول، وعرض دولي أول واحد، وجميع الأفلام التي ستعرض في المهرجان تنتمي لعام 2018، بينها 8 أفلام روائية قصيرة، وفيلم وثائقي طويل بعنوان الحلم البعيد، بالإضافة إلى عرض فيلم يوم الدين".

وكشف التميمي عن أن "المهرجان سيحتفي بالمخرج المصري الراحل، يوسف شاهين، بعرض فيلم المهاجر، بينما سيتضمن عرضا موسيقيا كبيرا جدا تحت إشراف المايسترو هشام جبر، ستتضمن موسيقى ولقطات من أفلام الراحل يوسف شاهين".

النسخة الثانية

وأعلن التميمي أن رجل الأعمال المصري مؤسس مهرجان الجونة، نجيب ساويرس، سيقدم دعما ماديا لستة مهرجانات سينمائية عربية خارج المنطقة العربية للمرة الأولى هذا العام، بعد دعمه العام الماضي لمهرجان باريس للفيلم العربي.

من جانبه، تعهد ساويرس ببذل الجهود لتكون الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي أفضل من العام الماضي، والتي ستقام في الفترة بين 20 و28 سبتمبر/أيلول المقبل، قائلا "سنقدم هذا العام شيئا أفضل وأحسن، لم تكن هناك أخطاء السنة الفائتة، لكننا سنقدم هذه السنة نجاحا، وسيكون حفل الافتتاح والختام مشرفا جدا".

وقال ساويرس، ردا على سؤال أحد الصحافيين، "الدولة لا تدعم مهرجان الجونة السينمائي ماديا على الإطلاق ولا بنسبة واحد بالمئة"، متابعا "للحكومة المصرية دور قوي جدا في أشكال دعم أخرى، فنحن نستخدم مطارات الدولة، والأفلام العالمية تأتي لمصر، وأيضا عملية استقبال الضيوف، ووجدنا تعاونا كبيرا من محافظ الغردقة أيضا".

وأضاف ساويرس بالعامية المصرية "هناك نوعان من المسؤولين في مصر، الأول يوقف المراكب السايرة [معرقل]، والثاني روحه حلوة وخدوم، وأنا مقتنع تماما، سواء وافق البعض أم لا، بأن مصر أحلى دولة في العالم".

وأكد ساويرس "العالم لا يسمع عن منطقتنا العربية سوى الحرب والدمار والبلاوي [الكوارث والمآسي] دي كلها، وعندما ننظم مهرجانا مثل الجونة، فإننا نريد أن نقول للعالم إننا متحضرون، ولدينا فن، وسينما، وفنانون".

رانيا المشاط

بدورها قالت الوزيرة المشاط "أحد أهم أهداف المهرجان هو إلقاء الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه السينما في تقريب الشعوب"، متابعة "نسعى في الوزارة للبحث عن طرق جديدة للتنشيط السياحي، ونريد من العالم كله أن يتعرف على الشعب المصري".

وأضافت المشاط "صناعة السينما هي قوتنا الناعمة، وإقامة مهرجان مثل هذا يجذب الأنظار لمصر، والجونة واحدة من أجمل المدن على البحر الأحمر الجاذبة للسياحة".

فيما قالت رئيس عمليات مهرجان الجونة الفنانة المصرية، بشرى رزة "لدينا هذا العام جوائز بقيمة 175 ألف دولار، بالإضافة إلى عدد كبير من الندوات الفنية، وورش العمل، والتدريب التي يوفرها المهرجان للمشاركين، بحضور فنانين ومختصين عالميين".

وأعربت الفنانة المصرية عن ترحيبها بحضور الفنانين العالميين للمهرجان الجونة الثاني، معلنة حضور الممثل العالمي نجم سلسلة "غرايز أناتومي"، باتريك ديمبسي.

منى زكي

ويشارك في الدورة الثانية لمهرجان الجونة نحو 68 فيلما سينمائيا من دول مختلفة، فيما تضم مسابقة الأفلام الطويلة 15 فيلمًا، بينما يشارك 12 فيلما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و22 فيلما في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.