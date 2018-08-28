وزيرة السياحة تكشف موعد إطلاق أجندة مصر الترفيهية

وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة السياحة تسعى لخلق أجندة ترفيهية لمصر، من خلال المهرجانات والفعاليات الكبرى على أرض مصر، وأن بداية العام المقبل ستشهد المزيد من الإقبال، طبقا لأجندة السياحة، وحملة الترويج التي سيعلن عنها قريبا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بالإعلان عن عودة عروض Disney Live إلى مصر بحضور أكثر من 20 شخصية من شخصيات ديزني العالمية لتقديم عرض Mickey and Minnie's Doorway to Magic. بحضور كلا رانيا المشاط، وزير السياحة المصرية، وستيفن آرمسترونج، نائب رئيس مجلس إدارة Feld Entertainment لمنطقة أوروبا و الشرق الأوسط، ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة و الرئيس التنفيذي لشركة Dino Activations.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)