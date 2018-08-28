وزيرة السياحة تكشف موعد إطلاق أجندة مصر الترفيهية

قالت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، إن إطلاق عدد من المهرجانات والفعاليات الكبرى، على رأسها مهرجان الجونة وديزني يؤكد على تعزيز الثقة بمصر.

وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة السياحة تسعى لخلق أجندة ترفيهية لمصر، من خلال المهرجانات والفعاليات الكبرى على أرض مصر، وأن بداية العام المقبل ستشهد المزيد من الإقبال، طبقا لأجندة السياحة، وحملة الترويج التي سيعلن عنها قريبا.



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