الروائية سميحة خريس "الشخصية الثقافية" لمعرض عمان الدولي للكتاب

اختارت اللجنة الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، الروائية الأردنية سميحة خريس "شخصية المعرض الثقافية" في دورته الثامنة عشرة التي تنطلق نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ولدت خريس في عمان عام 1956 وحصلت على بكالوريوس علم الاجتماع من جامعة القاهرة عام 1978. اشتغلت بالصحافة حيث عملت في صحف "الاتحاد" بالإمارات و"الدستور" ثم "الرأي" في الأردن كما تولت رئاسة تحرير مجلة "حاتم" للأطفال. وفقا لـ "رويترز".

وحصلت على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية عام 1997 وجائزة أبو القاسم الشابي من تونس عام 2004 وجائزة الإبداع الأدبي من مؤسسة الفكر العربي عام 2008 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2014.

من أبرز أعمالها الروائية "الرقص مع الشيطان" و"المد" و"نحن" و"شجرة الفهود" و"يحيى" و"الصحن" و"دفاتر الطوفان" كما فازت روايتها "فستق العبيد" بجائزة "كتارا" للرواية العربية من قطر في دورتها الثالثة عام 2017.

وتقام الدورة الثامنة عشرة من معرض عمان الدولي للكتاب في الفترة من 26 سبتمبر/ أيلول إلى السادس من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتحل مصر "ضيف شرف" على المعرض الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وقال اتحاد الناشرين الأردنيين "يتطلع الاتحاد إلى مشاركة جمهورية مصر العربية كضيف شرف هذه الدورة، للمزيد من التفاعل والغنى الثقافي والحضاري، بما يليق بمصر والعلاقات الثقافية التاريخية بين بلدينا ووعدنا للمشاركين وجمهور القراء والمؤسسات في الأردن بأفضل خدمة وببرنامج ثقافي متميز".