الجزائر تحتضن الدورة السادسة من "أسبوع آفاق السينمائي"

بعد أن جاب خمس دول عربية يصل قطار "أسبوع آفاق السينمائي" إلى محطته السادسة في الجزائر العاصمة بعد غد السبت، حاملا أفلاما من مختلف الدول العربية.

ويهدف هذا النشاط الذي ينظمه سنويا الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق" إلى إطلاق جولات لعروض الأفلام في مختلف المدن العربية لإتاحة فرصة مشاهدتها أمام جمهور أكبر. وطاف في السنوات الماضية لبنان ومصر وتونس والمغرب والسودان. وفقا لـ "رويترز".

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وتقام العروض بالتعاون مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام حتى العاشر من سبتمبر/ أيلول في سينما أطلس بالجزائر العاصمة.

ويشمل البرنامج عشرة أفلام بينها ستة أفلام روائية هي (علي معزة وإبراهيم) من مصر و(وتزوج روميو جولييت) من تونس و(3000 ليلة) و(رجل يغرق) من فلسطين و(الهاربة) من الجزائر و(ضربة في الرأس) من المغرب إضافة إلى أربعة أفلام وثائقية من تونس والجزائر والعراق وسوريا.

وبالتوازي مع البرنامج الرئيسي للعروض تستضيف سينما أزول في ولاية بجاية أربعة أفلام مدعومة من "آفاق" ضمن برنامج العروض الخاصة.

تأسس الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) في 2007 بمبادرة من ناشطين ثقافيين عرب بهدف أن يكون مؤسسة مستقلة تمول الأفراد والمؤسسات العاملة بمجال السينما والفنون الأخرى. ويتخذ الصندوق من لبنان مقرا له.