للمعلمين فقط... أفضل 10 دول تمنحكم رواتب خيالية في بداية مشواركم

تصدرت دولة لوكسمبورغ قائمة الدول، حيث يصل الراتب السنوي للمدرس الى 79129 دولار سنويا.

ويعتمد التعليم في هذه الدولة الصغيرة على 3 لغات، واللغات الإلزامية هي اللوكسمبورغية و الألمانية و الفرنسية.

بينما احتلت سويسرا المرتبة الثانية و براتب سنوي يصل الى 69704 دولار امريكي، ويوجد في هذا البلد 26 إقليم، وكل إقليم لديه نظامه الإلزامي الخاص به.

ألمانيا احتلت المرتبة الثالثة و براتب يصل الى 61418 دولار، وتعتبر المدارس العامة الواجهة المفضلة لأغلب الأطفال.

واحتلت النرويج المرتبة الرابعة براتب يصل الى 47313 دولار، ويوجد فيها العديد من المدارس المخصصة لأبناء المهاجرين و الذين يشرف على تعليمهم أساتذة من الخارج.

وجاءت الدنمارك خامسة براتب سنوي يصل لـ46784 دولار، ويتصف نظام التعليم بانه مجاني ويوجد 9 سنوات من التعليم الإلزامي.

@InsMatadepera. Danish teacher at 3rd ESO telling us about importance of getting good grades in Danemark!🔝🙌 pic.twitter.com/u92WWTxOQK — Mireia Morer (@mire_morer) ١٨ أكتوبر ٢٠١٦

سادسة حلت الولايات المتحدة الامريكية و براتب يصل لحدود 43556 دولار، حيث سجل في عام 2011، نصف الأطفال البالغين من العمر 3 سنوات في مرحلة ماقبل المدرسة.

وحلت المكسيك في المرتبة السابعة وبراتب يصل لـ42816 دولار، حيث سجلت الاحصائيات في عام 2011 وصول مانسبته 62 في المئة فقط للمرحلة الثانوية.

إسبانيا و براتب سنوي يصل لـ41886 إحتلت المرتبة الثامنة.

وجائت أستراليا في المركز التاسع وبرالتب يصل الى 40762 دولار، ويوجد بها 3 أنواع من المدارسوهي، مدارس حكومية و كاثوليكية و خاصة.

وفي المرتبة العاشرة حلت هولندا براتب يصل الى 39098 دولار، وتعتبر اللغة الهولندية هي لغة التدريس الرسمية، بالرغم من ان العديد من الجامعات الهولندية تدرس باللغة الإنجليزية.