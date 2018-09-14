تسجيل
13:57 14 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    شارع المعز

    لأول مرة في مصر... فرقتان كاثوليكية وإنجيلية تشاركان في مهرجان الموسيقى الروحية

    © Sputnik . Ahmed Abdel Wahab
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن الفنان، انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، عن مشاركة فرقة كاثوليكية وإنجيلية لأول مرة في المهرجان.

    وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه عن المهرجان في دورته الـ 11 بالمجلس الأعلى للثقافة، تشارك الفرقتان الكاثوليكية والإنجيلية لأول مرة، إضافة للمشاركة الدائمة للفرفة الأرذثوكسية فى كل الدورات السابقة.

    الفنان المصري محمود حميدة على هامش حضوره مهرجان الأقصر السابع للسينما الأفريقية في مارس/آذار 2018
    © Sputnik . Abdullah Hameed
    محمود حميدة أفضل ممثل في مهرجان "قازان" الروسي
    ويقام المهرجان برئاسة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وتحت رعاية الوزارة بالتعاون مع وزارات الخارجية والسياحة والآثار ومحافظة القاهرة.

    وأضاف انتصار عبد الفتاح، أن ضيف شرف المهرجان، دولة الكونغوبرازفيل، وتنطلق فعالياته فى الفترة من 22- 29 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة 17 دولة، منها الهند واليونان والصين ونيجيريا واليمن والمغرب والجزائر وتونس وباكستان وأثيوبيا وأندونسيا والسودان وسيريلانكا والأردن والكونغوبرازفيل ومصر، إلى جانب مشاركة خاصة لفرق سورية.

    ويكرم المهرجان اسم الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، واسم الراحل المفكر أحمد بهجت، والدكتور جمال سلامة، وسفيرة السلام الفنانة ياسمين الخيام، ونيافة الأنبا يوحنا قلته نائب الكاثوليك فى مصر، كما تكرم شخصية المهرجان اسم الأم تريزا قديسة الفقراء من ألبانيا.

    وتقام فعاليات المهرجان بقلعة صلاح الدين وقبة الغورى وشارع المعز، الذى سيشهد أكبر كرنفال شعبى يوم 23 سبتمبر، ومسرح الميدان بالهناجر، وممر بهلر بوسط البلد وميدان روكسى بمصر الجديدة، كما تقام احتفالية "ملتقى الأديان" فى دورته الرابعة بالشموع فى مجمع الأديان بمصر القديمة، في 27 سبتمبر، وتشارك فيها جميع الدول المشاركة، في قداس كوني يؤكد على المحبة والتسامح والسلام بين البشر. 

     

    انظر أيضا:

    نحو 5 ملايين شخص يزورون مهرجان " دائرة الضوء" في موسكو
    مهرجان مالمو للسينما العربية يختار مصر "ضيف شرف" لدورته الثامنة
    محمود حميدة أفضل ممثل في مهرجان "قازان" الروسي
    شاهد... فنانة عربية تنسحب من مهرجان دولي بسبب إسرائيل
    "روما" يفوز بالأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي
    الكلمات الدلالية:
    كرنفال, احتفال شعبي, مهرجان, موسيقى, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نائب رئيس شركة آبل للتسويق، فيليب شير، يعرض هواتف آيفون الجديدة
    "آبل" تطرح ثلاثة موديلات جديدة لهاتفها الذكي "آيفون"
    كابتن ترامب
    كابتن ترامب
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك