لأول مرة في مصر... فرقتان كاثوليكية وإنجيلية تشاركان في مهرجان الموسيقى الروحية

أعلن الفنان، انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، عن مشاركة فرقة كاثوليكية وإنجيلية لأول مرة في المهرجان.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه عن المهرجان في دورته الـ 11 بالمجلس الأعلى للثقافة، تشارك الفرقتان الكاثوليكية والإنجيلية لأول مرة، إضافة للمشاركة الدائمة للفرفة الأرذثوكسية فى كل الدورات السابقة.

© Sputnik . Abdullah Hameed محمود حميدة أفضل ممثل في مهرجان "قازان" الروسي

ويقام المهرجان برئاسة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وتحت رعاية الوزارة بالتعاون مع وزارات الخارجية والسياحة والآثار ومحافظة القاهرة.

وأضاف انتصار عبد الفتاح، أن ضيف شرف المهرجان، دولة الكونغوبرازفيل، وتنطلق فعالياته فى الفترة من 22- 29 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة 17 دولة، منها الهند واليونان والصين ونيجيريا واليمن والمغرب والجزائر وتونس وباكستان وأثيوبيا وأندونسيا والسودان وسيريلانكا والأردن والكونغوبرازفيل ومصر، إلى جانب مشاركة خاصة لفرق سورية.

ويكرم المهرجان اسم الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، واسم الراحل المفكر أحمد بهجت، والدكتور جمال سلامة، وسفيرة السلام الفنانة ياسمين الخيام، ونيافة الأنبا يوحنا قلته نائب الكاثوليك فى مصر، كما تكرم شخصية المهرجان اسم الأم تريزا قديسة الفقراء من ألبانيا.

وتقام فعاليات المهرجان بقلعة صلاح الدين وقبة الغورى وشارع المعز، الذى سيشهد أكبر كرنفال شعبى يوم 23 سبتمبر، ومسرح الميدان بالهناجر، وممر بهلر بوسط البلد وميدان روكسى بمصر الجديدة، كما تقام احتفالية "ملتقى الأديان" فى دورته الرابعة بالشموع فى مجمع الأديان بمصر القديمة، في 27 سبتمبر، وتشارك فيها جميع الدول المشاركة، في قداس كوني يؤكد على المحبة والتسامح والسلام بين البشر.