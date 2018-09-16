بالصور... اكتشاف تمثال لأبي الهول في أسوان

وقال الدكتور، مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار المصرية، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد: "من المرجح أن يرجع التمثال إلى العصر البطلمي، إذ تم العثور عليه في الجهة الجنوبية الشرقية من معبد كوم أمبو في المنطقة الواقعة بين السور الخارجي والتل الأثري، وهو نفس الموقع التى تم الكشف فيه منذ شهر على لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الخامس.

وأضاف، عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان أن البعثة ستستكمل دراساتها الأثرية اللازمة على التمثال المكتشف لمعرفة المزيد من المعلومات الأثرية والتاريخية عنه.

© Photo / Ministry of State of Antiquities تمثال أبو الهول في أسوان

وأشار إلى أن اللوحتيين السابقتين يرجعان لعصر للملك بطليموس الخامس، ومصنوعتين من الحجر الرملي عليهم كتابات باللغة الهيروغليفية والديموطيقية، وتم نقلهما الأسبوع الماضي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط للترميم وللدخول في سيناريو العرض المتحفي له.