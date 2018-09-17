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20:14 17 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الملتقى الثالث لصيانة وترميم الأثار والمتاحف

    وزارة الآثار المصرية تنظم الملتقى الثالث لصيانة وترميم الآثار والمتاحف

    © Photo / Ministry of Antiquities
    ثقافة
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    قال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم، خلال الملتقى الثالث لإنجازات الإدارات العامة لصيانة وترميم الآثار والمتاحف لعام 2017 و2018، إن الملتقى يهدف إلى عرض أهم المشاريع التي أنجزتها الإدارات العامة للصيانة والترميم من صيانة العديد من المقابر والمواقع الأثرية الهامة خلال عام.

    وأشار سنبل أنه خلال الملتقى عرض نخبة من مديري عموم الترميم في مختلف  المناطق الأثرية في مصر أهم انجازات وأعمال كل إدارة، ومن بينهم الدكتور مجدي منصور مدير عام آثار ومتاحف إدارة القاهرة الكبرى، ويوسف العقد مدير عام ترميم إدارة المخطوطات والبردي، وأحمد شعيب مدير عام ترميم شرق الدلتا، بالإضافة إلى مديري عموم مصر العليا، ومصر الوسطى، وإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي بالإضافة إلى المجموعة العلمية لترميم الأيقونات القبطية ومركز البحوث في الوزارة.

    اهرامات مصر
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    وأشاد د. خالد العناني وزير الآثار في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الاثنين، بدور المرممين المصرين في حماية وحفظ التراث المصري جنبا إلى جنب مع الأثريين، وأشار إلى أن الانجازات التي حققها المرممون في الفترة الأخيرة برغم الظروف والإمكانية المادية والمالية المحدودة.

    ومن ناحية أخرى قال د. وزيري خلال كلمته في الملتقى، أن الفترة الآخيرة من مجال العمل الأثري في الوزارة شهدت دورا فعالا لمرممي الوزارة ذوي الخبرات العالية والمدربين على أحدث الوسائل العلمية والمعدات التقنية الحديثة، وحققوا إنجازات هامة وملموسة منها ترميم وإعادة تجميع تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر، أعمال ترميم وتطوير منطقة صان الحجر الأثرية، وترميم سقف معبد دندرة فضلا عن ترميم مقبرة محو في منطقة سقارة والتي تم افتتاحها الأسبوع الماضي، ومسجد العباسي ببورسعيد والتي تم افتتاحة خلال شهر أغسطس، ومتحف سوهاج القومي والذي افتتحه رئيس الجمهورية في 13 أغسطس.

    كما عرض الدكتور مجدي منصور مدير عام آثار ومتاحف القاهرة الكبرى، إنجازت الإدارة والتي تضمنت ترميم مقبرتي أمني وتي بسقارة وأهرامات نفر أف رع والهرم الجنوبي ومعبد إمنحتب الثاني بسقارة، والمعبد الجنائزي للهرم الشمالي في منطقة أهرامات الجيزة، ومقتنيات المخازن المتحفية في المطرية والهرم وسقارة، وضريح علي زين العابدين في السيدة زينب والغرفة النبوية بأثر النبي في مصر القديمة.

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    متاحف, أخبار, الآثار, السيدة زينب, مصر
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