"حليب الإبل أفضلها"...مقارنة بين أنواع الحليب (صور)

نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية تقريرا حول بدائل حليب البقر، وأنواع الحليب الأخرى التي من الممكن الاستعاضة بها عن الحليب المتداول.

الدراسة التي نشرتها الصحيفة تضمنت مقارنة بين عدد من أنواع الحليب، مستندة بذلك على فوائدها الغذائية والاقتصادية.

ووفقا لشركة "Euromonitor" البريطانية، فإنه يوجد العديد من أنواع الحليب التي يتم تداولها في الأسواق، وتتوزع بين حليب اللوز، وحليب الصويا، وحليب الشوفان، وحليب الأرز، وحليب جوز الهند، وحليب الإبل.

وبحسب الدكتور في جامعة ديكن الأسترالية والمتخصص بكلية العلوم، ميخاليس هادجيكاكو، فإن الأمر معقد ويحتاج الكثير من الدراسة لتحديد الأفضل.

فحليب الصويا، المنتج من نبات الصويا له آثار إقتصادية مدمرة فهو يؤدي لتدمير غابات الأمازون المطيرة، حيث تزال مساحات واسعة من تلك الأراضي لزراعة النبات، في حين تزداد قيمته الغذائية لغناه بالبروتين.

Milk

Cashew milk, coconut milk, flax milk, almond milk, soy milk, etc.

Also have chocolate flavors pic.twitter.com/HxqwUTEiUA — Kaden (@KadenZipfel) ٢٤ يوليو ٢٠١٦

وتحدث الطبيب عن حليب اللوز والأرز، من الناحية الإقتصادية قائلا، بأن زراعتهما تحتاج لمناطق وفيرة المياه، ويتمتع هذان النوعان من الحليب بوجود مكثف للفيتامينات، وقد إزادت شعبية هذه الأنواع من الحليب في المقاهي.

وتابع الطبيب حديثه عن حليب الشوفان، قائلا بأن له تأثير بيئي أقل من غيره من الأنواع، إلا أنه يفقد الكثير من قيمته الغذائية عند إضافة الماء له أثناء تناوله.

Oatly to launch a Mocha version of its Barista Edition oat milk https://t.co/94gWnEvW0q pic.twitter.com/8Vi3L43k8j — Vegan Future (@veganfuture) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

واعتبر الطبيب بأن حليب جوز الهند يعتبر من أقل أنواع الحليب جودة من بين أنواع الحليب الأخرى بسبب محتواه العالي المشبع، لا يقدم نفس فوائد الأنواع الأخرى من الحليب.

16 Amazing Coconut Milk Benefits for Healthy Life #coconutmilk

Coconut milk contains beneficial fat called lauric acid, a medium-chain fatty acid that's easily absorbed and used by the body for energy. https://t.co/1a4Adl7k1x pic.twitter.com/kfcB3PTnGh — A Healthy Body (@AHealthyBod) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

ووصف الطبيب بأن حليب الإبل يعتبر أكثر أنواع الحليب التي من الممكن بأن تعوض الحليب المتداول، لقيمته الغذائية العالية، كما أن الإبل لا ينتجون الميثان بالكميات التي تنتجها الأبقار كونها لا تعد حيوانات مجترة.