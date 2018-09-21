دراسة جديدة... المشاوي أكثر ضررا من السجائر

توصل الأطباء إلى استنتاج يفيد بأن طهي الطعام على نار مفتوحة أو على الفحم يزيد من احتمال الإصابة بالتهاب الرئة والربو وأمراض الرئة الأخرى بنسبة 40-60%، ما يجعلها ليست أقل ضررا من السجائر.

أكد كا هونغ شان من جامعة أوكسفورد في بريطانيا: "قال زملاؤنا مرارا أن الفحم والحطب يمكن أن يساهمان في تطور داء الانسداد الرئوي المزمن"، وفقا لموقع "atsjournals".

© Sputnik . Sputnik العلماء يكشفون عن خطر قاتل جديد للمشاوي

ويحتوي دخان الخشب والفحم والحرائق المفتوحة والأفران على عدد كبير من المواد المسرطنة وأول أكسيد الكربون وعدد من المواد الأخرى التي لها تأثير سلبي للغاية على حياة الإنسان، وكما لوحظ عند رجال الشرطة فإن نسبة المواد المسرطنة في الدم مرتفعة من 2.5 إلى 5 مرات، مما يزيد من احتمال الإصابة ب مرض السرطان

وبحسب شان فإن سكان الدول المتقدمة يتعرضون لدخان الحطب والفحم بشكل نادر، فقط عند الخروج للتنزه والشواء، ولكن الوضع في البلدان النامية مختلف تماما، حيث أنه حتى وقتنا الحالي ما زال الكثير منهم يستخدمون الحطب والفحم للطهو وتحضير الطعام.

ويعتبر الحطب هو الأسوأ تأثيرا على صحة الإنسان حيث يزيد من احتمال الإصابة بأمراض الرئة بنسبة 37%، والفحم بنسبة 22%، وللمشاوي دور كبير في الإصابة بمرض السل والربو وأمراض الرئة المزمنة الأخرى.