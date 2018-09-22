هل تعاني من تساقط الشعر... 6 بدائل طبيعية لمحاربته

يعاني كثير من الأشخاص في العالم من مشكلة تساقط الشعر، الأمر الذي يدفعهم إلى تجربة و شراء العلاجات المركبة و الدوائية، من جهتها نشرت صحيفة "Times of India" تقريرا عن عدد من البدائل الطبيعية لمنع تساقط الشعر والحد منه.

الصحيفة نشرت عددا من البدائل الطبيعية لمحاربة التساقط من أهمها:

— التدليك بالزيت الساخن، والذي يؤدي لزيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وتقوية جدذوره وتحسين فروة الرأس وتلطيفها.

— الشاي الأخضر، والذي يساعد على تنشيط بصيلات الشعر وتحفيزها على النمو.

— عصارة البصل، والذي يساعد على تحسين الدورة الدموية لبصيلات الشعر و تنشيطها و الحد من الإلتهابات، كونه يحتوي على نسبة عالية من الكبريت.

بالإضافة لقدرته على قتل الجراثيم التي تسبب إلتهابات لفروة الرأس.

How To Make Onion Juice For Strengthening And Fast Hair Growth — https://t.co/9bWobhgtUk#Beauty #TipsTricks pic.twitter.com/Gi4YqfChdK — Detox Foods (@dtoxfoods) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

— عصير جذور البنجر أو مايعرف باسم الشمندر أيضا، حيث تساعد جذوره على تعويض النقص في العناصر الغذائية التي تسبب تساقط الشعر.

— أوراق النيم، والذي يساعد على تقوية بصيلات الشعر و يحفز نموها، بالإضافة لكونه مضاد حيوي للبكتيريا و الفطريات والإلتهابات.

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Remedies to remove dandruff from neem leaves.



All theworld in nearly every female hair the loss of upset is,and the major causeof dandruff is.Dandruff hair of a problem is that itch,cynically and irritabili… — Beauty Stories (@ATT19026612) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

— الكشمش الهندي، والذي يعد غنيا بفيتامين "ج"، ونقصه أحد العوامل المساهمة في تساقط الشعر، كما ويقوم زيت الكشمش بالمحافظة على فروة الرأس ويمنح الشعر لمعانا وقوة أكثر.