وزارة الآثار تدشن أول مدرسة حفائر مصرية متخصصة

تبدأ وزارة الآثار المصرية أعمال أول مدرسة حفائر مصرية متخصصة، ودراسة المواد الأثرية المصرية المتقدمة، بجبانة الأسرة الأولى في منطقة سقارة، والتي تنظمها إدارة التنمية البشرية والتدريب بالوزارة - مركز تدريب القاهرة والجيزة في سقارة، بالتعاون مع قطاع الآثار المصرية.

وأوضح الدكتور، باسم جهاد، معاون وزير الآثار للتنمية البشرية والتدريب، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد، أن هذه المدرسة تعد أول مدرسة متخصصة في مواد الآثار، تنظمها إدارة التنمية البشرية والتدريب في منطقة جبانة الأسرة الأولى في سقارة، أحد أهم المواقع الأثرية بجبانة أمراء الأسرة الأولى والثانية شمال سقارة وبداية الأسرات، إذ نظمت الإدارة من قبل مدرستان لمبادئ الحفائر في شمال سقارة، ومدرستين لمبادئ الحفائر في كوم الروصيرص بكوم أومبو، وابيدوس وتل أبو مندور في رشيد.

© Photo / Ministry of Antiquities وزارة الآثار المصرية تنظم الملتقى الثالث لصيانة وترميم الآثار والمتاحف

وأضاف جهاد أن برنامج هذه المدرسة المتخصصة يتضمن تدريب 16 متدرب من الأثريين العاملين بالوزارة على تخصصات علمية مختلفة، مثل دراسة العظام و المومياوات الحيوانية، ودراسة الفخار الأثري، وتصنيفه واستخدامه في تأريخ الموقع، وكذلك علوم المساحة والمسح الأثري للمواقع، بالإضافة إلى مهارات الحفائر المختلفة.