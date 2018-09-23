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    عن حياة سحاقيتين... عرض فيلم مثير للجدل في كينيا

    © AFP 2018 / Frederic J. Brown
    ثقافة
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    عرض اليوم الأحد في العاصمة الكينية نيروبي، فيلم مثير للجدل عن حياة سحاقيتين بعدما رفع قاض بصورة مؤقتة حظرا على عرضه حتى يسمح له بالمنافسة ضمن قسم الأفلام الأجنبية على جوائز الأوسكار.

    وبحسب ما نشرته "رويترز"، فإنه سيكون بوسع سكان نيروبي مشاهدة فيلم (رفيقتي) لمدة أسبوع في إحدى دور العرض السينمائي، بالعاصمة بعدما أصدر القاضي قرارا برفع الحظر مؤقتا عن الفيلم.

    ممثلة بوليوود الهندية ديبيكا بادوكوني في مومباي، 15 سبتمبر/ أيلول 2014.
    © AFP 2018 / Str
    بالفيديو... فيلم هندي مثير للجدل يعرض في دور السينما بعد فترة من الحظر
    وحتى يصبح الفيلم مؤهلا للمنافسة على جوائز أوسكار لعام 2019 ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي يتعين أن يعرض أولا داخل البلد الذي أنتجه.

    وفرح صناع الفيلم بقرار المحكمة، لكنه أغضب المجلس المعني بتصنيف الأفلام والرقابة عليها في كينيا، والذي كان قد حظر عرضه في أبريل/ نيسان على أساس أنه يروج للمثلية التي يجرمها القانون الجنائي الذي يعود للحقبة الاستعمارية في البلاد.

    ويذكر أن فيلم (رفيقتي) عرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي في مايو/ أيار، بوصفه أول فيلم من كينيا يختاره المهرجان الدولي.

    وأشاد النقاد بهذا الفيلم الذي يحكي قصة حب بين امرأتين شابتين تعيشان في مجمع سكني واحد في نيروبي، وقال المجلس الرقابي بعد حكم يوم الجمعة إنه لا يزال يعتبر الفيلم مدمرا للأخلاق.

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