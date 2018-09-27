بمشاركة 300 دار نشر... الأردن يطلق الدورة 18 لمعرض عمان للكتاب

وقالت وزيرة الثقافة نسمة النسور في الافتتاح الرسمي للمعرض اليوم الأربعاء إن "معرض عمان الدولي للكتاب ليس معرضا للكتب فقط، بل كرنفالا ثقافيا مبهجا، متعدد الأهداف والغايات، له حضوره الكبير وسمعته الثقافية الناجحة، يضم في ثناياه برامج ونشاطات متميزة تؤسس لرؤى حضارية وإنسانية"، بحسب رويترز.
ويحتفي المعرض بالروائية الأردنية سميحة خريس التي اختيرت )شخصية المعرض( وذلك "لإسهاماتها في الكتابة النسوية المتقدمة محليا وعربيا".
ويستمر المعرض في صالة معرض السيارات الدولي بطريق المطار حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم.
وتحل مصر ضيف شرف المعرض وتشارك بوفد يضم عددا من الكتاب والمفكرين ترأسه وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.
ويشمل برنامج المعرض لقاءات فكرية وأمسيات شعرية وحفلات موسيقية وعروضا مسرحية وورشا للأطفال وحفلات توقيع للكتب كما يضم ندوة خاصة عن الممثل الأردني الراحل ياسر المصري ومشواره الفني.
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