بعد تجسيدها "هند بنت عتبة"... واصف تطمح لتجسيد "أنديرا غاندي"

© AP Photo / غاندي... العجوز الهندي الذي قتل وهو يدعو للتسامح

وقالت الفنانة منى واصف ردا على سؤال بشأن إن كان هناك دور أو شخصية تود أن تؤديها: أطمح للعب دور شخصية السياسية الهندية أنديرا غاندي.

مشيرة إلى أنها تحلم بلعب هذه الشخصية "رغم أني لم أسع إلى ذلك عبر أي شركة إنتاج أو كاتب أو مخرج طيلة حياتي المهنية ولن أفعل". لافتة إلى أنها ليست مع أن تكتب لها أدوار أو أعمال بشكل خاص. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

وحول إن كانت منى واصف تقبل لعب شخصيات غير سورية إن عرض عليها ذلك قالت: أعتقد من الصعب أن ألعب مثل هذه الأدوار في هذا العمر خاصة وأني لست مضطرة لها، فالشخصيات التي أؤديها مناسبة لي كما أن الجمهور لن يتقبل رؤيتي الآن وأنا أتحدث بلهجة غير سورية أو بعيدة عن الفصحى. ولفتت واصف إلى أن نجاحها خلال سنوات مسيرتها الفنية جاء نتيجة الاجتهاد والمثابرة والتغلب على ثغرات الفشل التي تعرضت لها في بعض مفاصل بداية حياتها المهنية.

وتستمد الفنانة واصف قوتها من أدوارها وترى أنه لا يوجد خليفة لأي فنان "فكل مبدع هو حالة خاصة بحد ذاته لن يتكرر ولن يكمل مشواره أحد".

وقالت في حوار مطول مع "سانا": هناك بعض الفنانات اللواتي يلعبن بعض الأدوار التي يمكن أن تذكرها بنفسها في دور ما لعبته في الماضي.

يشار إلى أن الفنانة واصف لعبت دور "هند بنت عتبة" في فيلم "الرسالة" وكشفت أنها شاهدت هذا الفيلم بعرض خاص مؤخرا ولأول مرة في دمشق بعد أن تم ترميمه بتقنيات حديثة.

وعن هذا الأمر قالت: شاهدت الفيلم في عدد من المهرجانات العربية والآن أعيد ترميمه بطريقة حديثة حتى يبقى على مر الزمن وعندما حضرته تذكرت وعد المخرج الراحل مصطفى العقاد بأن هناك عرضا جماهيريا ضخما سيكون للفيلم في دمشق بعد الانتهاء من تجهيزه ولكن هذا لم يحدث في وقتها ليتحقق هذا الوعد مؤخرا وبعد أربعين عاما وعندما حضرته في تلك اللحظة لم أشعر بأني كبرت بهذا القدر من السنين.

وختمت الفنانة القديرة بقولها: كرامتنا من كرامة بلدنا ولا يوجد أي شاعر استطاع أن يحكي عن الوطن وأوجاعه مثل ما شعرنا ونشعر منذ نحو ثماني سنوات فعندما ينجرح الوطن نعرف قيمته وقيمة ما كنا نعيشه فيه قبل هذه الأزمة دون أن نقدر كل هذا حق قدره.