مصر... اكتشاف لوحتين أثريتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو بأسوان

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو بأسوان، عن لوحتين مقبيتين من الأعلى ومصنوعتين من الحجر الرملي، إحداهما ترجع للملك سيتي الأول ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشر والأخرى تعود للملك بطليموس الرابع.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأحد، موضحا أن اللوحة الأولى يبلغ ارتفاعها 2.30 م وعرض1م وسمك 30 سم ووجدت مكسورة ومنقسمة إلى جزئين ولكن مازالت تحتفظ بالنقوش والكتابات وهي في حالة جيدة من الحفظ.

© Photo / Ministry of Antiquities مصر تعلن عن كشف أثري جديد في أسوان

أما اللوحة الثانية فوجدت مكسورة إلى عدة أجزاء وقد قام فريق الترميم بالوزارة بترميمها وتجميعها، ويبلغ ارتفاعها 3.25م، وعرضها 1.15م وسمكها 30 سم.

ومن جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الادارة المركزية لمصر العليا إن اللوحة الأولى صور عليها الملك سيتي الأول واقفا أمام الإله حورس العظيم، والمعبود سوبك ويعلو المنظر قرص الشمس المجنح كرمز للحماية، وأسفل المنظر نص بالخط الهيروغليفي مكون من 26 سطرا، ذكر فيها اسم الملك حورمحب عدة مرات.

وقال عبد المنعم سعيد مدير عام أسوان والنوبة إن لوحة الملك بطليموس الرابع تصور في الجزء العلوي منها منظر للملك بطليموس الرابع يقف مستلما عصا نهايتها على شكل حورس وخلفه زوجته "أرسنوي الثالثة" وأمامه ثالوث المعبد "حر ور" و"تاسنت نفر" و"نب تاوى"، ويعلو المنظر قرص الشمس المجنح كما وجد أسفله نص بالخط الهيروغليفية مكون من 28 سطرا.