جامعة عربية تدخل قائمة التايمز لجامعات التعليم العالي لأول مرة

دخلت جامعة بغداد العراقية تصنيف "تايمز لمؤسسات التعليم العالي" على مستوى العالم لأول مرة في تاريخها.

فبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فقد دخلت جامعة بغداد ضمن التصنيف العالمي و الذي شمل 1250 جامعة و مؤسسة بحوث علمية حول العالم.

وشهدت القائمة احتلال جامعة أكسفورد للمرتبة الاولى للعام الثالث على التوالي، وشهد التصنيف بشكل عام تراجعا بسيطا للجامعات البريطانية.

كما و شهد التصنيف زلأول مرة تواجد عدد اكبر للجامعات اليابانية من نظيراتها البريطانية في القائمة.

وحافظت الجامعات الأمريكية على احتلاله لمراكز متقدمة في التصنيف.

Exciting news! The University of Oxford is once again ranked the number one university in the world by @timeshighered for the third year in a row. Find out more: https://t.co/AtF0vO9YPg … #highereducation @UniofOxford pic.twitter.com/ZrC48sAGQ5 — Oxford Internet Institute (@oiioxford) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وهذا ترتيب أفضل 10 جامعات بحسب التصنيف:

1- جامعة أكسفورد

2- جامعة كامبردج

3- جامعة ستانفورد

4- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

5- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

6- جامعة هارفارد

7- جامعة برينستون

8- جامعة ييل

9- إمبريال كوليدج لندن

10- جامعة شيكاغو