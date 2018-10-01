تتويج مايا رعيدي ملكة جمال للبنان لعام 2018

في ليلة تعلقت فيها العيون والقلوب بأجمل فتيات لبنان اختيرت مايا رعيدي اليوم الأحد ملكة جمال للبنان لعام 2018 وذلك خلال حفل ساهر أقيم في مجمع الفورم دو بيروت.

وانتزعت طالبة الصيدلة اللقب من بين 30 فتاة تنافسن للفوز بتاج الجمال فيما حلت ميرا طفيلي وصيفة أولى ويارا بو منصف وصيفة ثانية وفانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة، بحسب رويترز.

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وبكلمات عفوية عبرت فيها عن فرحتها بالفوز قالت مايا رعيدي إنها لا تعرف كيف فازت وماذا حدث بالتحديد.وأضافت "فجأة لقيت التاج على رأسي".

تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الإعلامي جورج قرداحى والمغنية نانسي عجرم والممثلة نادين نجيم ومصمم الأزياء نيكولا جبران والممثل عادل كرم وخبير التجميل بسام فتوح ومصمم المجوهرات ضومط زغيب والموسيقي جي مانوكيان وملكة جمال العالم السابقة ديمي لي نيل بيترز.

وقبيل إعلان النتيجة استعرضت المتسابقات جمالهن بملابس السهرة ولباس البحر وجاوبن على أسئلة عامة وأخرى شخصية تعكس طبيعة شخصياتهن.

وتولت ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة من أصل لبناني ريما فقيه تنظيم الحفل الذي شمل فقرات فنية وغنائية شارك فيها العديد من نجوم لبنان مثل راغب علامة ومايا دياب إضافة إلى المغني الكندي من أصل لبناني مساري والمغني الأمريكي من أصل مغربي فرنش مونتانا.

وتقاسم الإعلامي مرسال غانم وملكة جمال لبنان السابقة أنابيلا هلال تقديم الحفل الذي حضره ممثلون عن رئاسة الجمهورية والحكومة والعديد من الشخصيات السياسية والعامة البارزة منها وزير السياحة أفيديس كيدانيان.