فرقة تمثيل جديدة توفر تدريبا مجانيا للشباب الموهوبين في البصرة

سنحت فرصة تلقائية لـ14 شابا عراقيا موهوبا، من سكان البصرة، ليهربوا بأنفسهم من دائرة البطالة عندما تشكلت فرقة تمثيل جديدة تُدرب الفنانين الشبان الموهوبين مجانا.

ففرقة محمود أبو العباس المسرحية، التي تحمل اسم مؤسسها الممثل العراقي المعروف، توفر دورة تدريبية لمدة ستة أشهر. وفقا لـ "رويترز".

وأبو العباس من مواليد البصرة عام 1956 وشارك في مهرجانات مسرح عربية وعالمية عديدة. وهو دارس للإخراج المسرحي وقد كتب وأخرج أعمالا مسرحية عديدة.

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وقال الفنان محمود أبو العباس "وجدت أنه بعد استقراري في مدينة البصرة أن تؤسس فرقة مسرحية من الشباب. حقيقة هذا الموضوع لم يكن هو من بنات أفكاري وإنما هو مقترح من زميلين عزيزين واكبوني خلال فترة طفولتي واشتغلنا سوية في المسرح".

وأضاف أبو العباس "هنا أشبه باستديو ممثل نحاول من خلاله أن نعطيهم دروس في الصوت والإلقاء وفي تقنية الجسد (لغة الجسد) وكذلك في الرياضة المسرحية، ونعطيهم أيضا تمارين في التعبير وتاريخ المسرح".

وخلال البرنامج التدريبي، يتدرب الفنانون الناشئون على الإلقاء والصوتيات ولغة الجسد من خلال سلسلة محاضرات وتمارين تدريبية مختلفة.

وقال مدرب لغة الجسد رعد الغريب "كان من الأهداف المهمة والرئيسية لتأسيس فرقة محمود أبو العباس المسرحية هو إنشاء جيل من الشباب المسرحي. وكنا نركز على المواهب. هاي المواهب كنا ولازلنا ندعمها بمنهاج علمي من خلال المحاضرات اللي يلقيها الأستاذ محمود أبو العباس والصوت والإلقاء اللي هو يمارسه الأستاذ محمود أبو العباس، كما أنا واجبي في الفرقة هو مدرب تقنيات جسد".

وتتدرب الفرقة في المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة.

وبالنسبة للفنانين الشباب، فرقة التمثيل واحدة من أقوى ساعات التدريب الطويلة حيث يتلقون دروسا على مدى سبعة أيام في الأسبوع.

وتأسست فرقة محمود أبو العباس في البصرة في أغسطس/ آب في وقت يعاني فيه شباب المدينة من ارتفاع معدل البطالة.