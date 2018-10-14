لبنان يثير السخرية في معرض الكتاب الدولي بفرانكفورت (صورة)

بعد انطلاق معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في نسخته السبعين في ألمانيا، حيث يعد من أكبر المعارض في العالم من خلال مشاركة أكثر من 7 ألف دار من 105 دول، ويستمر المعرض حتى يوم الأحد.

وبلغ عدد زائري المعرض العام الماضي حوالي 300 ألف شخص، ويقتصر المعرض على المتخصصين في أيامه الثلاثة الأولى.

ويشارك في المعرض الدولي مئات المؤلفين الغربيين والعرب، من بينهم أصحاب أعلى الكتب مبيعا، مثل روبرت زيتالر ويولي تيه ودورته هانزه. ومن الأدباء البارزين المشاركين في المعرض، الكاتبة الأمريكية ميغ وليتزر والكاتب الأمريكي بول بيتي والكاتبة النرويغية مايا لوند.

© صور من المدونين Ali Abboud جناح لبنان الخالي من الكتب في معرض الكتاب الدولي في فرانكفورت

وأثارت صورة لمواطن لبناني في فرانكفورت السخرية بعد أن زار الجناح الخاص بلبنان الممثل في المعرض من خلال وزارة الثقافة اللبنانية، الذي بدا خاليا بالإضافة إلى غياب واضح لدور النشر اللبنانية المعروفة بكتبها وشعرائها وكتابها.

وعلق المواطن اللبناني على الصورة قائلا "تمثيل لبنان في معرض الكتاب الدولي في فرانكفورت. ليس للكتاب أي أثر!".





