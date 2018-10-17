"إكسبوغر 2018" في الشارقة يسلط الضوء على التصوير الضوئي

تطلق إمارة الشارقة في الإمارات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوغر 2018" في نوفمبر/ تشرين الثاني بمشاركة 90 مصورا محترفا من أنحاء العالم.

يهدف المهرجان الذي تأسس في 2016 وينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى الارتقاء بمهنة التصوير وتسليط الضوء على التجارب العالمية في هذا المجال، بحسب "رويترز".

© Sputnik . Ramil Sitdikov مصور روسي فائز بجائزة التصوير العالمي يعتزم زيارة سوريا

وبدءا من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وعلى مدى أربعة أيام يقدم المهرجان أكثر من 600 صورة ضمن 30 معرضا منفردا و120 عملا فوتوغرافيا في ست معارض جماعية لمؤسسات فنية وصحفية وإبداعية كبرى.

كما يعقد المهرجان 18 جلسة حوارية ونقاشية يقدمها متخصصون محترفون في فنون التصوير الضوئي، وممثلو شركات كبرى بمجال تصنيع الكاميرات و16 ورشة عمل.

وينظم المهرجان سنويا مسابقة دولية تضم ثماني فئات هي تصوير الرحلات والتصوير عن قرب (الماكرو) وتعديل الصور وتصوير الشوارع وأفضل لقطة في الإمارات، والتصوير المعماري والتصوير الصحفي وفئة الصغار. وفي هذا العام استحدث فئتين جديدتين واحدة للأفلام القصيرة وأخرى لموظفي حكومة الشارقة.

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سعادة طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يقدم عرضًا تفصيليًا لشرح كل المعلومات عن فعاليات المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر2018 والذي يقام في الشارقة في الفترة من 21 — 24 نوفمبر@xposureXPF pic.twitter.com/bUheBW17hM — @SharjahMedia (@sharjahmedia) October 17, 2018

​وبجانب المعارض والندوات والمسابقات يقدم المهرجان منحة للتصوير الفوتوغرافي تتيح للفائزين فرصة قضاء 10 أيام من رحلات التصوير مع المصور البريطاني المعروف تيموثي ألن.

وتقدم للفوز بالمنحة 1529 مصورا من 70 دولة، وفاز بها خمسة من الهند وكندا والفلبين وبريطانيا.