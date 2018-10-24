مصر توقف بيع مخطوط قنصوة الغوري بعد عرضه في مزاد علني بالخارج

تلقى هشام عزمى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، اليوم الأربعاء، ما يفيد بإيقاف بيع مخطوط قنصوة الغوري.

ويأتي إيقاف البيع تتويجا لجهود الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وحرصها على استرداد مقتنياتها المفقودة من المخطوطات والكتب النادرة، التى يتم الإعلان عن بيعها فى أى دولة بالخارج، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

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وجدير بالذكر أن دار الكتب المصرية قد تحركت فور علمها بوجود نوايا لعرض المخطوط للبيع، وقبل إثارة الموضوع في الصحف، بإعداد ملف مدعم بكافة الوثائق التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ملكية الدار لهذا المخطوط، موضحة تاريخ آخر ظهور له في سجلات وفهارس دار الكتب المصرية، وهو الإجراء المتبع في كل الحالات المماثلة.

وتتخذ دار الكتب عددا من الإجراءات والتدابير، متبعة الآليات اللازمة بما يكفل إثبات ملكيتها لأى مخطوط مفقود، وهو ما تم من قبل فيما يتعلق بمخطوط "المختصر في علم التاريخ" للكافيجي، والذي نجحت دار الكتب ليس فقط في إيقاف بيعه وإنما أيضا في إعادته إلى مقتنيات دار الكتب المصرية.

كانت صالة سوثبي للمزادات بلندن قد أعلنت مؤخرا عن نيتها لعرض المخطوط للبيع، والمخطوط عبارة عن ربعة قرآنية تعود ملكيتها لقنصوة الغوري آخر حكام المماليك قبل الغزو العثماني لمصر، والمخطوط مثبت في سجلات دار الكتب المصرية بتاريخ 1884م، وكان آخر ظهور له في سجلات دار الكتب في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 1892م.

وتؤكد دار الكتب التزامها بمواصلة جهودها في سبيل استعادة المخطوط بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار.