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17:16 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    معرض بعنوان المرأة السعودية الحاضر والمستقبل

    اجتماعية سعودية لـ"سبوتنيك": السعوديات يشاركن في عجلة التنمية (صور)

    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    ثقافة
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    يعقد لأول مرة مؤتمر عن دراسات المرأة السعودية، والمعرض المصاحب بعنوان "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل"، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض بمشاركة 70 متحدثا وباحثا علميا.

    وأكدت أستاذة علم الاجتماع الدكتور سميرة العتيبي، أن أهمية المؤتمر تكمن في  تسليط الضوء على المرأة السعودية وتعزيز دورها في رؤية المملكة 2030 والتأكيد على عملها في نهضة التحول الوطني وتنفيذ خطط التنمية الوطنية، وإبراز جهدها العلمي والبحثي والثقافي وما لديها من إبداعات فنية ومهارات اجتماعية لدى المرأة السعودية، مشاهد ذلك من خلال معرض "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل" المصاحب للمؤتمر.

    • معرض بعنوان المرأة السعودية الحاضر والمستقبل
      معرض بعنوان "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل"
      © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    • معرض بعنوان المرأة السعودية الحاضر والمستقبل
      معرض بعنوان "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل"
      © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    • معرض بعنوان المرأة السعودية الحاضر والمستقبل
      معرض بعنوان "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل"
      © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    • معرض بعنوان المرأة السعودية الحاضر والمستقبل
      معرض بعنوان "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل"
      © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    • معرض بعنوان المرأة السعودية الحاضر والمستقبل
      معرض بعنوان "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل"
      © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    • معرض بعنوان المرأة السعودية الحاضر والمستقبل
      معرض بعنوان "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل"
      © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    • معرض بعنوان المرأة السعودية الحاضر والمستقبل
      معرض بعنوان "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل"
      © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
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    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    معرض بعنوان "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل"

    وتقول العتيبي خلال حديثها لـ"سبوتنيك" إن المؤتمر منارة للمرأة السعودية لتقديمه أبحاثا ودراسات عن المرأة، ويسلط الضوء عليها لمشاركة المرأة السعودية في عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030، يشرف على الأبحاث العلمية.

    من جانبها أكدت مديرة مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة، الدكتورة مها آل خشيل، أن المؤتمر يعرض بحوث علمية لمناقشة قضايا المرأة، بمشاركة 48 ورقة علمية و70 باحثا وباحثة خلال 10 جلسات، ولقاءين حواريين، يناقشون أبحاثا تهدف إلى زيادة تمكين السعوديات في المجتمع في دعم التحول الوطني والوصول لرؤية المملكة 2030، وتبرز أهميته أنه يقام في وقت نهضة المرأة السعودية.

    وأوضحت آل خشيل أنه يتم الآن وضع خطة تطويرية للتركيز على الأبحاث النوعية التي تدعم تمكين المرأة في المجتمع.

    المرأة السعودية
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    خطوة جديدة غير مسبوقة من المملكة تجاه المرأة السعودية
    وبينت آل خشيل أن المؤتمر يهدف إلى توضيح أبعاد شخصية المرأة السعودية ودورها في الثقافة والآدب والتاريخ واللغة وخدمة المجتمع، والتأكيد على أهمية دراسة مشاركة المرأة في التنمية لدعم التحولات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها تحقيقا لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى رفد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال دراسات المرأة.

    من جانبه بينت نائبة مديرة مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، الدكتورة ندى الركف، أن المعرض الفني التشكيلي "المرأة السعودية الحاضر والمستقبل"، يلقي الضوء على المرأة السعودية الفنانة التي تعبر عن ذاتها بكل شفافية، ويعكس رؤية الفنانين السعوديين عن المرأة، بمشاركة 16 طالبة، و7 فنانين سعوديين، ويقدم مجموعة من أعمال الطالبات المتميزات من قسم الفنون البصرية بكلية التصاميم والفنون بالجامعة، والتي تعبر عن رؤية جديدة لواقع المرأة السعودية ضمن مجالات متعددة منها: اللوحة التصويرية، وفن المفهوم، وتشكيل بالفراغ، والنحت حيث ستضيف مشاركة الطالبات بعدا إضافيا للمعرض كونهن من جيل الشباب الواعد الذي سينهض بفن من روحهن الصادقة، ويشرف على المعرض لجنة متخصصة من كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة.

    يقام "المؤتمر الأول لدراسات المرأة السعودية" الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018 على مدار يومين وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة.

    الكلمات الدلالية:
    رؤية المملكة 2030, المرأة السعودية, السعودية
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