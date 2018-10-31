تصنيف أمريكي يضع 14 جامعة روسية في قائمة الأفضل عالميا

دخلت 14 جامعة روسية في قائمة الجامعات الأفضل عالميا، بحسب تصنيف "U.S. News Best Global Universities 2019".

فبحسب التصنيف الأمريكي، فقد احتلت جامعة موسكو الحكومية أفضل تصنيف بين الجامعات الروسية في القائمة وجاءت في المركز 275.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev الجامعات الحكومية الروسية تقبل 500 طالب سوري في 2018

واحتلت جامعة الأبحاث النووية الوطنية "MEPI" المرتبة 419، وجامعة نوفوسيبيرسك في المرتبة 433، ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا في المرتبة 460.

وبمقارنة مع ترتيب العام المنصرم، فإن جامعة الأبحاث النووية قد تقدمت 19 مرتبة، وجامعة نوفوسيبيرسك 38 مرتبة ومعهد موسكو 74 مرتبة، في الوقت الذي شهد التصنيف تراجع جامعة موسكو الحكومية لثمان مراكز.

وشهدت القائمة دخول عدد من الجامعات الروسية، كجامعة سان بطرسبورغ الحكومية، وجامعة تومسك، والمدرسة العليا للاقتصاد.

ويقوم التصنيف الأمريكي بالاعتماد على الدراسات الأكاديمية التي تقدمها الجامعات، بالإضافة لسمعتها العالمية، وتم العمل بهذا التصنيف منذ 30 عاما للجامعات الأمريكية، وأصبح متخصصا بالجامعات العالمية منذ العام 2014.

ويغطي التصنيف المذكور 1250 جامعة من 74 دولة.