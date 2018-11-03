رامي عياش ومدحت صالح يضيئون سماء القاهرة والإسكندرية

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية السابع والعشرون في القاهرة والإسكندرية، حيث يقام خمس حفلات في الثامنة مساء الأحد 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، على المسرح الكبير.

ويشدو الفنان اللبناني رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود، مع نخبة مختارة من أعماله الشهيرة يسبقه فقرات لكل من المطربين ياسر سليمان، صابرين النجيلي ورحاب عمر.

© Sputnik . Nour Molhem تكريم فنانين مصريين كبار في دار الأوبرا بدمشق

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة فن حفل يشدو خلاله المطربين إسماعيل صادق ويحيى عبد الحليم، وعلى مسرح الجمهورية يقدم أوركسترا وزارة الشباب والرياضة المصرية حفلا فنيا متنوعا، كما يشهد مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية إطلالة جديدة للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي يسبقه فقرات متنوعة لكل من عازف القانون العراقي فرات قدوري وفرقته الموسيقية، والفنانة مروة ناجي.

وتقام جلسات مؤتمر الموسيقى العربية في العاشرة صباح الأحد 4 نوفمبر/ تشرين الثاني على المسرح الصغير بالأوبرا المصرية، وتدور حول (التجارب الإبداعية الموسيقية التي تتناول الموسيقي العربية في سياق فني عالمي، ومقررها الدكتور كفاح فاخوري — لبنان، بمشاركة الباحثين الدكتور إدوار طوريكيان — لبنان، أحمد بن محمد الواصل- السعودية، عبد الحميد حمام — الأردن، الدكتورة منال العفيفي محمود، الدكتورة نجاة الزيد — الكويت.



وفي الثانية عشر والنصف ظهرا تعقد الجلسة الثانية ومقررها الدكتورة حنان أبو المجد وبمشاركة الدكتورة سلوى الشاودري- المغرب، عدنان خلف ساهي العراق، عبد المنعم بن حامد — ليبيا، فيصل العربيد الكويت، محمد علاء محمد فتحي.