تسجيل
14:52 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    أحلام مستغانمي

    أحلام مستغانمي: كتبت "شهيا كفراق" لأتخلص من أحمال القلب

    © Photo / Mohamed Hemida
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أطلقت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، كتاب "شهيا كفراق"، أحدث أعمالها، والصادر عن دار هاشيت أنطوان.

    والتقت مستغانمي جمهورها من القراء ومن كل بقاع الوطن العربي، في حفل توقيع احتضنته (قاعة الفكر) في المعرض، حيث أعربت في كلمة ألقتها في بداية الحفل عن سعادتها بتجدد لقائها مع جمهورها في إمارة الشارقة، وضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أكدت بأنه بات يمثل عرسا ثقافيا عالميا يجمع الكتاب، والقراء، وكل محبي الكلمة والحرف، كما أعربت عن سعادتها العميقة بإطلاق أحدث أعمالها من على منصة المعرض، الذي شهد في أعوام سابقة إطلاق كتابيها الأسود يليق بك"، و"عليك اللهفة"، متمنيةً أن ينال إعجاب ورضا جمهور القراء.

    المطربة الإماراتية أحلام في برنامج مجموعة إنسان
    © Photo / Facebook/ AhlamAlshamsi
    الفنانة أحلام تدافع عن نجمة لبنانية وتقدم لها لقب "الملكة" على طبق من ذهب
    وحول ما يحتويه كتاب "شهيا كفراق"، قالت مستغانمي خلال حفل التوقيع: "إنه ليس كتاب حب تماما، إذ فيه شيء من الحب، وفيه كثير من التهكم إن شئتم، لأن الحياة تفرض علينا أن لا نأخذ الأمور كثيراً مأخذ الجد، لكي لا نشقى بها، وهو موجه إلى العقول، وفيه شيء من الوطنية، والوجع العربي، لأنني لم أشف من عروبتي".

    وأضافت مستغانمي: "كما أن الكتاب فيه حب فهو يحتوي على تأملات في الحياة، ويسعدني أن أقدمه لكم هنا في الشارقة، كما يسعدني أن أتعرف على انطباعكم عنه، فالكاتب دائماً ما يعيش حالة ذعر وارتباك مع كل إصدار جديد، إنه كتاب بين كتابين، لكن كان لابد أن أكتبه لأتخلص من كل الأشياء التي كنت أحملها في قلبي".

    وتسرد الكاتبة في "شهياً كفراق"، قصّة الفراق، لرجل فقد ثقته بالحب، رجلٍ غامض، يخاطب ذكريات أحلام الكاتبة والإنسانة، التي أرادت للكتاب أن يسرد مواقف ولحظات عاشتها مع قامات عاصرتهم مثل نزار قباني وغازي القصيبي، وأخرى عائلية خاصة.

    انظر أيضا:

    "الشارقة الدولي للكتاب" يسعى للتقريب بين الثقافة العربية واليابانية
    "إكسبوغر 2018" في الشارقة يسلط الضوء على التصوير الضوئي
    وزير النقل السوري لـ"سبوتنيك": تشغيل الخط الجوي "اللاذقية - الشارقة" واليوم أول رحلة
    أزمة الشارقة والجزائر...جرح عميق قد يفتح ملفات الثورة والشهداء
    مقتل رجل هندي طعنا في إمارة الشارقة
    حاكم الشارقة يهدي مصر 345 قطعة أثرية صودرت من قبل الجمارك
    حاكم الشارقة يرد الجميل لحارس عقار مصري ساعده بكل مدخراته وهو طالب
    الكلمات الدلالية:
    معرض الشارقة الدولي للكتاب, أخبار, الشارقة, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أول محجبة من جذور صومالية، إلهان عمر، تدخل الكونغرس الأمريكي
    أول المسلمات وأصغر عضو شابة في تاريخ الكونغرس الأمريكي
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك