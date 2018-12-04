للمرة الثالثة على التوالي... سانت بطرسبورغ تحصل على جائزة أوسكار في السياحة

تلقت سانت بطرسبورغ للمرة الثالثة على التوالي، جائزة WTA المرموقة، التي تعتبر نوعا من جوائز أوسكار في مجال السياحة، في ترشيح "اتجاه السياحة الثقافية الرائد في العالم".

© Sputnik . Alexei Danichev سانت بطرسبورغ جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية

واستضافت لشبونة حفل تقديم الجوائز السياحية العالمية، في 1 ديسمبر/ كانون الأول، وتم الاعتراف بسانت بطرسبورغ، وفقا لـ WTA-2018 ، باعتبارها الوجهة الثقافية الرائدة في العالم (World's Leading Cultural City Destination).

ويشار إلى أنه تجاوز سانت بطرسبورغ هذا الترشيح باريس ولندن وروما والبندقية وسيدني ونيويورك وريو دي جانيرو وبكين وكيتو، واستلم الجائزة مدير اللجنة السياحية لمدينة سانت بطرسبورغ، أندريه ماتسارين، مؤسس حفل توزيع جوائز غراهام كوك.

وقد حصلت المدينة على هذه الجائزة عام 2016 و2017 على التوالي.

وتأسست جوائز السفر العالمية في عام 1993 في لندن. ووفقا لقواعده، يتم تحديد الفائزين على مرحلتين: الأولى، يتم اختيار المرشحين باستخدام التصويت عبر الإنترنت، ثم يتم اختيار أفضلهم من قبل هيئة محلفين تتألف من محترفين في عالم السياحة وممثلي وسائل الإعلام ذات الصلة.

ووفقا لبيانات الخبراء، فإن عدد السياح إلى سانت بطرسبورغ بحلول نهاية عام 2018، اقترب إلى 8.5 مليون.