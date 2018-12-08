الإعلان عن أفضل مطربة سورية لعام 2018

فازت المطربة والفنانة السورية، فايا يونان، بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 وذلك خلال حفل "داف باما ميوزيك أوورد" المقام في ألمانيا.

وحصلت يونان على اللقب بعد منافسة قوية بين جمهورها وجمهور المطربة السورية الأخرى أصالة نصري من خلال عملية التصويت والتي انتهت بفوز يونان في التصويت.

وفي إطار فوزها باللقب، تستعد الفنانة السورية للسفر إلى مدينة دبي، حيث من المقرر عقد حفل رسمي لتوزيع جوائز "داف باما ميوزيك أوورد"، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث العالمي، لائحة النجوم العرب المرشحين للفوز بلقب "أفضل مطرب عربي لعام 2018"، في حين ما زالت عملية التصويت جارية، ومن ضمن هؤلاء النجوم: عمرو دياب وتامر حسني وسعد لمجرد.