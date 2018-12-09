بالفيديو... إطلاق الدورة الـ 20 من "أيام قرطاج المسرحية" في تونس

أطلقت تونس، ليلة أمس، الدورة العشرين من مهرجان "أيام قرطاج المسرحية"، على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بحضور عدد من المسرحيين العرب والأفارقة.

وتضمن الافتتاح فقرات استعراضية وأدائية على مسرح الأوبرا، إضافة إلى عروض للسيرك والموسيقى بشارع الحبيب بورقيبة أشهر شوارع تونس العاصمة، بحسب صحيفة "الشروق" التونسية.

وفي كلمة الافتتاح، قال وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين، إن احتفاء أيام قرطاج المسرحية بدورتها العشرين "هو حدث يبعث على الفخر، لكنه يطرح في الوقت نفسه التفكير الجدي في العديد من الإصلاحات التشريعية، التنظيمية والمؤسساتية، إضافة إلى التنقيحات الضرورية في سياسة الدعم العمومي".

وترفع الدورة الجديدة شعار (استنطاق ذاكرة المهرجان) إذ قدم مسرحيون تونسيون عرضا ارتجاليا يؤرخ لأهم محطات المسرح التونسي بعنوان "مسرحيون تونسيون يتذكرون" شارك فيها رؤوف بن عمر وزهيرة بن عمار وجميلة الشيحي وعاطف بن حسين وعبد العزيز المحرزي ووحيدة الدريدي.

كما كرم المهرجان مجموعة من الفنانين ممن أسهموا في إثراء الساحة المسرحية بأعمالهم وكتاباتهم وهم صباح بوزويتة ولطيفة القفصي ودليلة مفتاحي ومنصور الصغير وصابر الحامي وبحري الرحالي من تونس، وعبد الله راشد من الإمارات، وخالد الطريفي من الأردن، وحسن كوياتي من بوركينا فاسو، وكارول مولنكا كارامارا من رواندا.

وعرض المهرجان في الافتتاح مسرحية (مروح ع فلسطين) للمخرجة البرتغالية ميكائيلا ميراندا وبطولة معتز ملحيس وعلاء شحادة وأمير أبو الرب ورنين عودة وسماح محمود وإيهاب تلاحمة.

وتقدم الدورة الجديدة التي تستمر حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول 117 عملا مسرحيا من 39 دولة.