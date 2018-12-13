تنافس 7 عروض على جوائز مهرجان الكويت المسرحي

ينطلق، الأسبوع المقبل، مهرجان الكويت المسرحي في دورته التاسعة عشر، بمشاركة سبعة عروض، ويكرم المهرجان مجموعة من المسرحيين العرب.

وأعلن الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب بدر الدويش في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن المهرجان يساهم في تنمية ووعي المجتمع وتنشيط الحركة المسرحية في البلاد، بحسب وكالة "انفراد" الكويتية.

© Sputnik . Pavel Gerasimov "الرحمة" يفوز بجائزة مهرجان الكويت المسرحي الثامن عشر

وأشار إلى أن المهرجان يجتذب متخصصين في مجال المسرح من خارج البلاد مما يساهم في اكتساب الخبرات وتبادلها والاستفادة من تجارب المختصين والمهنيين.

ويقام المهرجان في الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر/ كانون الأول، وتتنافس على جوائزه عروض (على المتضرر اللجوء إلى القضاء) و(الجلادان) و(حقيبة الذكريات) و(درس) و(ميلاد غريب) و(دوغمائية) و(وحش طوروس). وتقام عقب كل عرض ندوة تطبيقية بمسرح الدسمة.

وبجانب العروض المسرحية، يشمل برنامج المهرجان خمس ورش عمل يقدمها خبراء من اليونان وإيطاليا وبولندا والولايات المتحدة ومصر، وندوة فكرية بعنوان (تكاملية العلاقة بين المبدع والناقد)، وكذلك معرضا فنيا عن تاريخ المسرح الكويتي.

وقال مدير المهرجان أحمد التتان في المؤتمر الصحفي إن حفل الافتتاح سيتضمن عرضا مسرحيا يوضح تطور المسرح في الكويت إضافة إلى تكريم عدد من المسرحيين العرب.

وأضاف أن من بين المكرمين الكاتب المسرحي الإماراتي إسماعيل عبد الله والأكاديمي المصري سيد علي إسماعيل والإعلامي الكويتي سليمان العسعوسي.