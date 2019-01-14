"نساء بلا ملامح"... عرض أردني في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة

يشارك المخرج الأردني إياد شطناوي، في مهرجان المسرح العربي بالقاهرة، بعرض جديد بعنوان "نساء بلا ملامح".

وذكرت وكالة "رويترز" أن العرض الجديد "نساء بلا ملامح" يقدم ثلاثة نماذج لنساء حبلى داخل قبو ومعهم جلاد يعذبهن بالسوط ويذيقهن القهر والذل عقابا على حملهن، ومع تصاعد الأحداث تبدأ ملامح شخصية كل منهن في الوضوح.

وأضافت أن الأولى هي فتاة في مقتبل العمر حملت من حبيبها في سكرة الغرام، والثانية فتاة ليل حملت من شخص ثوري قابلته ذات ليلة أثناء مطارة الشرطة له، أما الثالثة فهي امرأة عاشت مقهورة مع زوجها وكل ذنبها أنها حملت دون إرادته.

يظل الجلاد يتلاعب بالنساء مجسدا كل أشكال التسلط الاجتماعي والسياسي والديني والأخلاقي الممارس على المرأة، وفي لحظة من اللحظات يساومهن على حياة أجنتهن مقابل الحرية لكن النساء ترفضن في إشارة على التمسك بالأمل في الغد وإنجاب أجيال جديدة قادرة على التغيير.

وتدور الأحداث فوق المسرح وسط عتمة مقصودة تعبر عن القاع، الذي وضعت فيه النساء الثلاث وسوء أحوالهن، وتقتصر الإضاءة على ثلاث بؤر ضوئية مسلطة على النساء ليبقى السرد هو اللاعب الأكبر في توصيل رسالة العرض الذي يستمر لمدة 60 دقيقة.

العرض بطولة أريج دبابنة ورنا ثلجي وحلا طوالبة وعلي عليان، وهو عن نص للمؤلف العراقي عبد الأمير شمخي.