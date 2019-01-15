علماء يكتشفون وجود "أرض أخرى" صالحة للعيش

اكتشف علماء فلك أمريكيون من جامعة فيلانوفا وجود كوكب يقع قرب نجم برنارد، والذي وفقا لأبحاثهم قد يكون صالحًا للعيش.

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن حجم الكوكب المكتشف يبلغ ضعف حجم الأرض، وأكثر برودة، ومع ذلك، يعتقد العلماء أنه قد يكون ملائما للحياة البشرية.

ووفقا للعلماء فإن الكوكب يقع على مسافة تبعد ست سنوات ضوئية فقط عن نجم برنارد، وهذا المسافة قصيرة للغاية وفق معايير الكون.

وسمى العلماء الكوكب "برنارد ستار بي"، أو "الأرض الخارقة"، كونه أثقل بمقدار 2.3 مرة من كوكب الأرض.

— Adrian Kaminski (@Nairda_K) November 14, 2018

وتم اكتشافه باستخدام تلسكوب من نوع هاربس "ESO's planet-hunting instrument" والذي يستخدم بشكل خاص خلال البحث عن الكواكب.

وأوضح الباحثون أن العام الواحد على كوكب "الأرض الفائقة" يمتد 233 يومًا فقط، أما درجات الحرارة يمكن أن تنخفض إلى —150 درجة.

كما أن الكوكب مغطى بالجليد، ولكن تحت سماكته قد يكون هناك ماء، وبالتالي يوجد حياة.