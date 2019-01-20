وزارة التعليم العالي السورية تمدد فترة التقدم للمنح الدراسية الروسية

أعلنت وزارة التعليم العالي أنها مددت فترة التقدم للمنح الدراسية المقدمة من روسيا للمرحلتين الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات ولمرحلة الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بمختلف الاختصاصات باستثناء الاختصاصات الطبية والتمريض للعام الدراسي 2018-2019 لغاية الـ 31 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وحددت وزارة التعليم العالي في وقت سابق فترة تقديم الطلبات بدء من الثاني من الشهر الجاري وحتى العشرين منه، وفقا لوكالة "سانا".

© Sputnik . Naowaf Ibrahim تعاون شبابي روسي سوري يبصر النور قريبا

وتتضمن المنح إعفاء من الرسوم الدراسية وراتبا شهريا وإقامة في السكن الجامعي بالشروط المتساوية المطبقة على الطلاب الروس الذين يدرسون على حساب الميزانية الفيدرالية إضافة إلى سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية في الكليات التحضيرية للجامعات لا تدخل ضمن مدة الدراسة.

ويلتزم الطالب في حال قبوله بنفقات السفر ذهابا وإيابا ونفقات بوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا والتي لا تتجاوز قيمتها 250 دولارا أمريكيا سنويا وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقا.

يذكر أن الجانب الروسي قدم في آذار الماضي 500 منحة دراسية للطلاب السوريين في المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الروسية للعام الدراسي 2018-2019.