اكتشاف لوحة في أنقاض مدينة دمرت عام 79 ميلادية

اكتشف علماء آثار إيطاليون لوحة جدارية مازالت تحافظ على تفاصيلها، وتصور الصياد الأسطوري نركسوس مبتهجا وهو يرى صورته منعكسة على سطح بركة ماء.

فبحسب صحيفة "Guardian" البريطانية، فإن علماء الآثار كانوا قد عثروا على اللوحة عندما كانوا يعملون في منزل مزين بزخارف في مدينة بومبي القديمة.

كما وتم العثور على لوحة جصية من الأسطورة اليونانية ليدا و البجعة.

Archaeologists said they uncovered a remarkably well-preserved fresco depicting the story of Narcissus, the hunter who fell in love with his reflection in a pool https://t.co/piomWhQo6R — The New York Times (@nytimes) ١٥ فبراير ٢٠١٩

يذكر بأن مدينة بومبي القديمة دمرت في عام 79 ميلادية، بعد ثورة راح ضحيتها 2000 شخص، لتصبح أنقاض المدينة واحدة من المواقع الأثرية الأكثر زيارة في العالم.

هذا و تستقطب المدينة حوالي 4 ملايين زائر سنويا، كما وتوجد ضمن قائمة "اليونسكو" لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.