بالصور... عروض مصرية ويونانية وأرمينية بمهرجان "أولادنا" في الأوبرا المصرية

شاركت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، في فعاليات ملتقى "أولادنا"، لفنون ذوي القدرات الخاصة بمشاركة مصر، واليونان، وقبرص، وأرمينيا.

وقالت مكرم في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن مصر قادرة على البناء في ظل كل التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات والتنمية، التي خلقت بعض المحاولات للهدم.

وأضافت أن الشعوب التي تشارك في ملتقى "أولادنا"، عانت من ويلات الإرهاب والانقسام، إلا أنها استطاعت أن تكمل المسيرة، وتتواجد الآن في واحدة من أكبر المحافل الثقافية في مصر بدار الأوبرا المصرية.

حضر الفعاليات سفراء دول اليونان وأرمينيا وقبرص، وسهير عبد القادر رئيس المهرجان، حيث تشارك وزارة الهجرة في تنظيم الملتقى للمرة الثالثة منذ إطلاقه، في مارس/ آذار 2017.

شارك الأطفال من الدول الثلاث بفقرات فنية في دار الأوبرا المصرية، حيث قدمت مجموعة من ذوي القدرات الخاصة المنتمين لمؤسسة "أولادنا" المصرية، أغنيات "حلوة يابلدي" و"فيها حاجة حلوة"، كما قدم أطفال اليونان فقرة فنية فلكلورية من فن "الزوربا" والتانجو، بمشاركة تلاميذ المدرسة العبيدية اليونانية في القاهرة.

كما قدمت فقرات استعراضية أرمينية، إضافة إلى عرض المسرحية الفنية المقدمة من مؤسسة "أولادنا"، التي قدمها أطفال وشباب من ذوي القدرات الخاصة، وفنانين من مصر واليونان وقبرص وأرمينيا.

وشاركت الإمارات في المهرجان بيوم التسامح، حيث قدمت رؤية جادة حول تغيير المسمى من "ذوي القدرات الخاصة"، إلى "أصحاب الهمم"، وطالبت الدول العربية بتفعيل ذلك.

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة في 15 فبراير/ شباط بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من أبرز رموز الفكر والسياسة والفن ، بمشاركة "أولادنا" من 37 دولة حول العالم، وبحضور فرق من قبرص واليونان وأرمينيا، والإمارات والعديد من الدول العربية.