بالفيديو... محاكاة بصرية للوحات فان غوخ في باريس

يتيح معرض فني في باريس فرصة لرواده للانغماس في الفضاءات اللونية لفن فنسنت فان غوخ كما لم يحدث من قبل.

يقدم معرض "لواتيليه دي لوميير" نسخا رقمية متعددة الطبقات من بعض أشهر لوحات فان غوخ ومنها "ليلة مرصعة بالنجوم فوق نهر الرون" (ستاري نايت أوفر ذا رون) و"ساحة كنيسة تحت المطر" (تشرشيارد ان ذا رين) على شاشات على الأرضية والجدران.

ومع التنقل بين المراحل المختلفة يترقرق الماء عبر الضوء، بينما تتساقط قطرات المطر في العرض البصري المصحوب بمقطع موسيقي ثري.

Van Gogh's Sunflowers and Starry Night painting take on a new life in an immersive exhibition at L'Atelier des Lumieres gallery in #Paris, France pic.twitter.com/PuhPVWdZPV — CGTN (@CGTNOfficial) February 22, 2019

​وقال ميكيل كوزيجو مدير المعرض لرويترز "بالطبع سنعرض لوحة ستاري نايت كما سنعرض (لوحات مليئة) بزهور عباد الشمس والسوسن".

وأضاف "الفكرة هنا هي اقتراح شيء مختلف عن المتاحف الكلاسيكية. ويسمح للزوار بالدخول إلى اللوحات فعليا".

يفتتح معرض "فان غوخ، لا نوي إيتواليه" اليوم الجمعة ويستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، وهو ثاني مشروع للفن الرقمي بعد معرض جوستاف كليمت في عام 2018.