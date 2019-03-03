تسجيل
19:18 03 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    مقصورة المعبود أوزير بتاح نب عنخ

    الآثار المصرية... تحويل منطقة كوم الشقافة إلى متحف مفتوح بعد حل مشكلة المياة الجوفية

    المكتب الإعلامي لوزارة الآثار المصرية
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكملت وزارة الآثار المصرية مشروع تخفيض المياه الجوفية في موقع كوم الشقافة الأثري بالإسكندرية، والذي بدأ في العام 2017 بهدف حماية الموقع الأثري والمقابر من تسرب المياة الجوفية التي تمثل خطرا على تلك المنطقة الأثرية الواعدة، والتي يتم تجهيزها لتكون متحفا مفتوحا.

    وقال الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد، أن المشروع بدأ في نوفمبر 2017 ويهدف إلى تقليل مستوى المياه الجوفية في الموقع وحماية المقابر من أي أضرار ناجمة عن تسرب المياه، وقد تحقق ذلك من خلال توفير نظام تقني لسحب مستوى المياه.

    وأشار وزيري  إلى أن السبب الرئيسي لتسرب المياه وزيادة منسوبها والرطوبة هو قناة المحمودية القريبة وتزايد التطور العمراني للحي الذي استمر في التسبب في تقشير القاعدة الصخرية التي تؤثر على زخرفة الإغاثة وتشجيع نمو الطحالب الخضراء وما له من آثار سلبية.

    وذكر وزيرى، أن مشروع التطوير يهدف إلى تحويل موقع كوم الشقافة الأثرى إلى متحف فى الهواء الطلق سوف ينطوي على إنشاء مخطط عرض جديد للمصنوعات اليدوية، سيتم أيضا توفير طريق زيارة، وتتكون المقبرة من سلسلة من المقابر والتماثيل والأشياء الأثرية الاسكندرانية لعبادة الجنائز الفرعونية مع التأثيرات الهلنستية والرومانية المبكرة الرومانية.

    ومن جانبه قال المهندس وعدالة أبو الأسطيف، رئيس قطاع المشاريع، إن ستة آبار بعمق 40 مترا، تم حفرها وتركيب عدد من المضخات الإلكترونية مع أنابيب الصرف الصحي، بعد إجراء جميع الدراسات المطلوبة.

    وأضاف أن موقع كوم الشقافة الأثري عانى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية منذ اكتشافه، وأن المستوى المنخفض للموقع غارق بالماء، وهي حقيقة حثت الوزارة على إطلاق مشروع لتخفيض المياه الجوفية وإنشاء الصرف الصحي، آبار على عمق 20 مترا كحل أولي حتى الانتهاء من الدراسات اللازمة قبل بدء المشروع.

    يعتبر كوم الشقافة أحد الأمثلة الهامة للهندسة الجنائزية الرومانية حيث تم حفر سلسلة من السراديب، محفورة بثلاثة مستويات تحت الأرض، وتم استخدام المقبرة في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي واستمر دورها كقبر حتى القرن الرابع الميلادي.

    ميزة أخرى لسراديب الموتى هي قاعة كركلا، والتي تحتوي على عظام الخيول التي كانت مقابر للخيول الإمبراطور كركلا في 215 م.

    انظر أيضا:

    بالصور... الآثار المصرية تعلن عن أول كشف أثري للعام الجديد
    الآثار المصرية تكتشف نموذجا متطورا لمعاصر النبيذ في العصور القديمة
    بالصور... الآثار المصرية تسترد قطع مهربة من بريطانيا
    أسكتلندا تعتزم عرض كتل من الهرم الأكبر... وبيان من الآثار المصرية
    "الآثار المصرية" تتسلم غطاء تابوت فرعوني مسروق
    الكلمات الدلالية:
    وزارة الآثار المصرية, متحف, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لدار تصميم Dolce & Gabbana لمجموعة خريف/ شتاء 2019/2020 في ميلانو، إيطاليا 24 فبراير/ شباط 2019
    قطار "انتصار سوريا" في روسيا وإشعال فتيل بين الهند وباكستان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك