إعلان منح جائزتي نوبل للآداب هذا العام... السر تعويضي

قررت الأكاديمية السويدية، اليوم الثلاثاء، منح جائزتين في حقل الآداب، هذا العام 2019.

وفسرت الأكاديمية السويدية، في بيان رسمي، هذا القرار، بأنه يأتي تعويضا لتعليقها منح جائزة نوبل للآداب العام الماضي 2018.

© AP Photo / Fernando Vergara بسبب تهم الاغتصاب... "نوبل" تعيد هيكلة لجنة اختيار جائزة الآداب

وكانت الأكاديمية، قد أعلنت تأجيل منح جائزة نوبل للآداب لأول مرة منذ عام 1949، بسبب فضيحة اغتصاب هزت أركان الجائزة عام 2018.

اختارت الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل، عضوين جديدين، يوم الجمعة الماضي، وذلك في إطار إعادة هيكلة المؤسسة.

واختارت الأكاديمية إريك رنسون، وهو قاض في المحكمة العليا السويدية، والروائية والشاعرة جيلا مساعد، كعضوين جديدين.

وهزت فضيحة اغتصاب الأكاديمية أدت لاستقالة عدد من الأعضاء أو انسحابهم من العمل في الأكاديمية، حسب "رويترز".

The Nobel Prize in Literature will once again be awarded, and this autumn laureates for both 2018 and 2019 will be announced.



Read the press release: https://t.co/7bLgjuO0mP pic.twitter.com/mBchQJ7ZFG — The Nobel Prize (@NobelPrize) ٥ مارس ٢٠١٩

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وأصدرت محكمة سويدية حكما بالسجن عامين على المصور الفرنسي جان كلود أرنو، زوج عضو الأكاديمية كاثرين فروستنسون بتهمة الاغتصاب، بحق كريستينا فويغت والتي تعود إلى عام 2011.

وقال رئيس مؤسسة "نوبل" لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن المؤسسة قد تحرم الأكاديمية من منح جائزة "الآداب" ما لم تجر المزيد من التغييرات في أعقاب الفضيحة.