مهرجان تطوان السينمائي في المغرب يعلن برنامج يوبيله الفضي

يعرض مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط 60 فيلما من داخل المغرب وخارجه، في دورته الخامسة والعشرين التي تنطلق هذا الشهر.

وتقام دورة اليوبيل الفضي في الفترة من 23 إلى 30 مارس/ آذار، وتحل السينما الفلسطينية ضيف شرف المهرجان هذا العام، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت إدارة المهرجان في بيان اليوم الثلاثاء إن 23 فيلما من بين هذه الأفلام ستتنافس على جوائز مسابقتي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية.

تشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما من المغرب وسوريا ومصر وفلسطين واليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا.

ويمثل المغرب في هذه المسابقة فيلما (الميمات الثلاث: قصة ناقصة) للمخرج سعد الشرايبي و(التمرد الأخير) للمخرج جيلالي فرحاتي.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية يتنافس 11 فيلما من إسبانيا وفرنسا وكرواتيا وجورجيا والجزائر وسوريا ومصر وتونس ولبنان.

كانت إدارة المهرجان قد أعلنت الأسبوع الماضي تشكيل لجنتي تحكيم الدورة الجديدة، إذ يرأس الإيطالي روبرتو جياكومو بسشيوتا لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة فيما يرأس المخرج الجزائري مالك بن إسماعيل لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية.

وبجانب المسابقتين الرسميتين وبرنامج ضيف الشرف يعرض المهرجان أربعة أفلام من الجزائر ومصر وتونس وإسبانيا ضمن برنامج "خفقة قلب".

وبمناسبة يوبيله الفضي يعرض المهرجان سبعة أفلام مغربية سبق لها التتويج بجوائز الدورات الماضية ضمن برنامج باسم "استعادة" وهي (القلوب المحترقة) للمخرج أحمد المعنوني و(ذاكرة معتقلة) للمخرج جيلالي فرحاتي و(موت للبيع) للمخرج فوزي بنسعيدي و(زمن الرفاق) للمخرج الشريف الطريبق و(المنسيون) للمخرج حسن بنجلون و(منزل في الحقول) للمخرجة تالا حديد و(الجامع) للمخرج داوود أولاد السيد.