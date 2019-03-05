مهرجان تطوان السينمائي في المغرب يعلن برنامج يوبيله الفضي

وتقام دورة اليوبيل الفضي في الفترة من 23 إلى 30 مارس/ آذار، وتحل السينما الفلسطينية ضيف شرف المهرجان هذا العام، وفقا لوكالة "رويترز".
تشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما من المغرب وسوريا ومصر وفلسطين واليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا.
ويمثل المغرب في هذه المسابقة فيلما (الميمات الثلاث: قصة ناقصة) للمخرج سعد الشرايبي و(التمرد الأخير) للمخرج جيلالي فرحاتي.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية يتنافس 11 فيلما من إسبانيا وفرنسا وكرواتيا وجورجيا والجزائر وسوريا ومصر وتونس ولبنان.
كانت إدارة المهرجان قد أعلنت الأسبوع الماضي تشكيل لجنتي تحكيم الدورة الجديدة، إذ يرأس الإيطالي روبرتو جياكومو بسشيوتا لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة فيما يرأس المخرج الجزائري مالك بن إسماعيل لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية.
وبجانب المسابقتين الرسميتين وبرنامج ضيف الشرف يعرض المهرجان أربعة أفلام من الجزائر ومصر وتونس وإسبانيا ضمن برنامج "خفقة قلب".
وبمناسبة يوبيله الفضي يعرض المهرجان سبعة أفلام مغربية سبق لها التتويج بجوائز الدورات الماضية ضمن برنامج باسم "استعادة" وهي (القلوب المحترقة) للمخرج أحمد المعنوني و(ذاكرة معتقلة) للمخرج جيلالي فرحاتي و(موت للبيع) للمخرج فوزي بنسعيدي و(زمن الرفاق) للمخرج الشريف الطريبق و(المنسيون) للمخرج حسن بنجلون و(منزل في الحقول) للمخرجة تالا حديد و(الجامع) للمخرج داوود أولاد السيد.
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