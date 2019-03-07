بالصور... زيارة سفير كوريا الجنوبية في القاهرة للمتحف المصري الكبير

زار سفير كوريا الجنوبية في القاهرة وزوجته، اليوم الخميس، المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية.

وكان في استقبال السفير وزوجته الأثريين المختصين بالمتحف، بحسب بيان لوزارة الآثار، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأضاف البيان أن الأثريين اصطحبوا السفير وزوجته في جولة داخل مركز الترميم والموقع الإنشائي للمتحف.

وأشار البيان إلى أن الجولة "تضمنت زيارة تمثال الملك رمسيس الثاني عند البهو العظيم، ومعامل الترميم بالمتحف منها معمل ترميم الأخشاب حيث يوجد مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون و كذلك معمل ترميم القطع الثقيلة حيث تضم القطع الضخمة التي ستعرض علي الدرج العظيم".

وذكر البيان أن "السفير أبدى إعجابة الشديد المشروع الضخم وما رأى من مهارة المرمميم والمختصين والأثريين واستخدام احدث التقنيات والمعدات لاعمال ترميم الآثار".