بعد أكثر من 100 عام... الكشف عن منحوتة ليوناردو دا فينشي الوحيدة (صورة)

ويصور التمثال مريم العذراء وهي تنظر إلى الطفل يسوع في حضنها، وتظهرعلى وجهها إحدى الابتسامات الغامضة التي تميز فن دا فنشي، وأشهرها ابتسامة الموناليزا.
Italian scholars unveil Leonardo da Vinci’s ‘only surviving sculpture’. https://t.co/3fuy9by7Fr pic.twitter.com/7XXaKPst2q— CARAA (@CARAA_Center) March 9, 2019
واقترح احتمال أن يكون التمثال من إنتاج دا فنشي للمرة الأولى في عام 1899، بحسب المصدر.
حيث يعتقد أن دافنشي أنجز التمثال في حوالى عام 1472 عندما كان في التاسعة عشرة أو العشرين من عمره وتلميذًا يتعلم لدى الرسام والنحات أندريا ديل فيروتشيو، الذي كان لديه مشغل في فلورنسا الإيطالية.
الجدير بالذكر أن لبريطانيا مصلحة خاصة في هذا الاكتشاف، لأن التمثال الذي كُشف أنه من إنتاج دا فنشي موجود في متحف فكتوريا وألبرت منذ عام 1858، لكنه منسوب إلى فنان آخر هو أنطونيو روسلينو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)