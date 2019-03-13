بالأرقام... المتأهلات للمشاركة في مسابقات مهرجان أفلام السعودية

يأتي المهرجان بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بعد أن أشرفت لجنتا المشاهدة والقراءة على تقييم المشاركات، وترشيحها للتنافس على النخلة الذهبية، أو الدخول في جدول العرض ضمن الأفلام الموازية.

© Sputnik . Abdullah Hemeid تكريم مخرج صيني في ختام مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

وبحسب بيان للجمعية حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أهلت لجنة المشاهدة 54 فيلما، 40 منها مرشحة لدخول المسابقة و14 ستشارك في المهرجان كعرض مواز، من أصل 154 فيلما مسجلاد.

تضم القائمة أحدث الأفلام السعودية، إذ أن 22 منها يعرض للمرة الأولى، حيث بلغ مجموع مدة الأفلام 21 ساعة عمل عليها 12 مخرجة و42 مخرجا، فيما عدد الأفلام الروائية31، والوثائقية 9 وأفلام الطلبة 14.

وسجلت 186 مشاركة في مسابقة السيناريو غير المنفذ، ترشح منها 89 سيناريو طويلا و72 سيناريو قصيرا، وبلغ مجموع عدد الصفحات 2556، لـ 23 كاتبة و66 كاتبا.

وستتنافس المشاركات المرشحة لدخول المسابقة في أربع مسابقات هي "مسابقة الأفلام الروائية، مسابقة الأفلام الوثائقية، مسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة السيناريو غير المنفذ"، على جائزة النخلة الذهبية.

ويستعد المهرجان لاستقبال ضيوفه من صناع الأفلام والضيوف الخليجيين والعالميين من السينمائيين على السجادة الحمراء، يوم الخميس 21 مارس/ آذار المقبل، في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران، وإطلاق برنامج عروض الأفلام التي تبدأ بفيلم الافتتاح "المسافة صفر" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي، وتستمر لستة أيام تنتهي بحفل الختام وتوزيع الجوائز يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار.