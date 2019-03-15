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09:53 15 مارس/ آذار 2019
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    شكل المسرح والمعبد

    تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة

    © صور من المدونين Luxor african film festival 2019
    ثقافة
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    تقدم وكالة "سبوتنيك" لكم تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة.

    وفي ما يلي برنامج الحفل وأهم تفاصيله:

    — يوم الجمعة 15 مارس/آذار من داخل معبد الكرنك للمرة الأولى بعدما افتتحت دوراته السابقة من ساحة المعبد الأمامية من الخارج.

    — تبدأ الفعاليات في الساحة الخارجية للمعبد حيث تستقبل الضيوف فرقة "الدفافة" الشهيرة في أسوان بالدفوف المميزة للجنوب.

    — ثم تستقبل السجادة الحمراء الضيوف والتي وضع على جانبيها مجسم كبير للجائزة الكبرى للدورة الثامنة وهي جائزة توت عنخ آمون.

    — وعلى أبواب المداخل الـ7 للمعبد تم وضع بوسترات الدورات السابقة.

    الاستقبال وريد كربت في مكان الاحتفال
    © صور من المدونين Luxor african film festival 2019
    الاستقبال وريد كربت في مكان الاحتفال

    — قام بتصميم الديكورات المهندس كريم المهدي، حيث استغل الأضواء الخاصة بمعبد الكرنك لتكون في خلفية المسرح الذي يوحي بأهمية وتاريخ هذا الأثر، أما الديكور والمسرح فتم تصميمه على شكل قارة أفريقيا في الخريطة بينما قام بتصميم الإضاءة شادي علي، أما الموسيقى الخاصة بالمهرجان فهي للموسيقار تامر كروان.

    — تقدم الحفل الإعلامية والناقدة أومى ندور من السنغال، ومعها تسنيم رابح المذيعة السودانية، في تقديم أفريقي.

    — تفتتح الدورة الثامنة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومحافظ الأقصر ومحمود حميدة الرئيس الشرفي للدورة.

    — يبدأ برنامج الحفل بفقرة فنية لأحد أهم المبدعين في أوكرانيا وتدعى أنيتا سانشو التي تقوم بالرسم باستخدام "الرمال" وتقدم رسومات تعبر عن السينما وأفريقيا بالتحديد.

    — ثم تصعد على خشبة المسرح فرقة "النيل" للآلات الشعبية في إطار فني، يتبعها بروموهات لمحافظة الأقصر والمكرمين في الدورة الثامنة المخرجة فانتا ريجينا من بوركينا فاسو والمنتجة درة بشوشة من تونس والممثلة لبلبة والفنان آسر ياسين والمخرج عمر عبد العزيزوالممثلة السودانية فائزة عمسيب.

    — ثم تصعد لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات بدءًا بلجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي): الناقد كلاوس إيدر من ألمانيا، والناقدة جيا مامبو نلاندو من بلجيكا والناقد المصري رامي المتولي، ولجنة الأفلام الروائية الطويلة: المخرج المالي عمر سيسوكو والمخرج المغربي نور الدين لخمارى والمنتجة التونسية درة بشوشة والمخرج البوركيني فانتا ريجينا والموسيقار المصري راجح داوود، ولجنة مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة: المخرج السنغالي منصور صورا واد والسيناريست التونسي طارق بن شعبان والمخرج ديود حمادى من الكونغو، ومن مصر الكاتب يحيى عزمي وأمير رمسيس من مصر، ولجنة تحكيم أفلام الحريات: المخرج سمير سيف وأوليفيه بارليه الناقد الفرنسي والمنتج والمخرج اللبناني سام لحود وشريف مندور، وباسل الخياط الممثل التونسي، وكل من الفنانة أمينة خليل والمخرج محمد كامل والمخرج الرواندي صامويل إشيموى وليونس نجابو المخرج البوروندي والناقدة التونسية إنصاف أوهيبة ضمن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.

    — الحفل يخرجه المخرج السينمائي هشام فتحي.

    — يشارك في حفل الافتتاح وفد من تونس وهي ضيف شرف الدورة الثامنة يضم 30 سينمائيا وفنانا ومبدعا من كبار صناع السينما في تونس من بينهم درة بوشوشة والمخرج نوري بوزيد، والمخرج والمنتج رضا الباهي، والمنتج نجيب عياد والمخرجة مفيدة التلاتلي ويحضر نور الدين الخميري المخرج المغربي، منصور صورا من السنغال، و180 ضيف أفريقي و200 ضيف من القاهرة، ومن النجوم المصريين يحضر في الافتتاح محمود حميدة، ولبلبة وباسل خياط، أمينة خليل، وصبري فواز، وطارق عبد العزيز، ومي سليم، وسلوى محمد علي، ومنى هلا، وأحمد عبد الله محمود، ونسرين أمين وبشرى وحمزة العيلي وعمرو عبد العزيز وإلهام شاهين.

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