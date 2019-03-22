تعرف على أبرز جوائز مهرجان الأقصر للسنيما الأفريقية

اختتمت مساء اليوم الخميس 21 مارس/آذار فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني والرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة.

وحضر الختام أيضا عدد آخر من الفنانين المشاركين وضيوف الشرف وأعضاء لجان التحكيم، وأعلنت جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثامنة وقدمت حفل الختام المذيعة تسنيم رابح واومي ندور وجاءت كالتالي:

حصل فيلم "حتى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ من الجزائر على جائزة الفبريسي لأسلوبه الإبداعي في استعراض صراع الحضارات، ولاستخدامها الحساس والذي لا يخلو من المفارقة للغة السينمائية، وخاصة لموهبتها في عملها مع الممثلين الرائعين.

© Sputnik . Abdullah Hamida ختام فعاليات "الأقصر للسينما الأفريقية"

وحصل على جائزة رضوان الكاشف التي تمنح من قبل مؤسسة "شباب الفنانين المستقلين" المؤسسة والمديرة والمنظمة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لأحسن فيلم يتناول قضية أفريقية الفيلم الموزمبيقي "ماباتا باتا" للمخرج سول دي كارفالو.

وفي مسابقة أفلام الطلبة حصل على تنويه خاص فيلم "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"، من إخراج مصطفى جاد، لكونه فيلم تحريك متميز يناقش تأثير التكنولوجيا على الإنسان وكيفية تحويله إلى آلة وتأثير هذا التحول على المجتمع.

© Sputnik . Abdullah Hamida ختام فعاليات "الأقصر للسينما الأفريقية

أما جائزة أحسن فيلم فقد نالها فيلم "الفن شارعنا"، من إخراج نفرتاري جمال، وناقش الفيلم تأثير الفن على المجتمع وقدرته على تشكيل وعي البسطاء ومناقشة أفكارهم وإسعادهم من خلال مشاهد تجمع بين الجدية والبساطة والحس التشكيلي الراقي بأسلوب سينمائي بليغ ومكثف يعبر عن واقع الحياة اليومية في الأحياء الشعبية.

وأقيمت الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في الفترة من 15 إلى 21 مارس، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.