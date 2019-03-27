العثور على لوحة بيكاسو المسروقة من على متن يخت رجل أعمال سعودي

عثر محقق هولندي، آرثر براند، على لوحة مفقودة لعشيقة الرسام الإسباني الشهير بيكاسو، بعد سرقتها منذ عشرين عاما من على متن يخت رجل أعمال سعودي.

Breaking: I just recovered the stolen 'Dora Maar' by Picasso. Painted in 1938 and stolen in 1999 in Antibes France. A great day for art-lovers, like me! pic.twitter.com/A0KciDJuza — Arthur Brand (@brand_arthur) March 26, 2019

وسرقت اللوحة في عام 1999 من على متن يخت فاخر لثري سعودي عبد المحسن عبد الملك الشيخ، عندما كان اليخت يخضع لأعمال التجديد والصيانة في منتجع بجنوب فرنسا.

وقام المحقق بالتواصل مع الأشخاص الذين كانوا مهتمين بهذا النوع من اللوحات حتى وصل إلى مالكها الجديد، وتقدر قيمة اللوحة 28 مليون دولار.

Picasso masterpiece, stolen from a yacht in 1999, turns up in Amsterdamhttps://t.co/pJTzzyTPMB pic.twitter.com/ZzhyxHygYf — Loreto Bello Gude (@loretobgude) March 26, 2019

واللوحة بورتريه، لدورا مار، التي كانت على علاقة مع بيكاسو بين عام 1936 و 1943، وقد توفيت عام 1997، في سن التاسعة وثمانين.

وظن الجميع أنه تم تدمير اللوحة، لأن هذا ما يحصل لأغلب اللوحات المسروقة بسبب تعذر بيعها.

واسم بيكاسو الحقيقي هو بابلو رويز كما أنه رسم أول لوحة له في سن التاسعة وكان له هوايات عديدة بينها الشعر والمسرح.

في سياق آخر، اشتهر المحقق الملقب بـ"إنديانا جونز عالم الفنون" عام 2015 حين عثر على تمثالين يحملان اسم "خيول هتلر"، من عمل النحات النازي جوزيف ثوراك.

Adolf Hitler’s Horse Sculptures Found In Warehouse In Germany, Among Other Third Reich-Era Art http://t.co/VKRD69l1Sf pic.twitter.com/qHsBACrYtx — INQUISITR (@theinquisitr) May 21, 2015=

ويشير اسم إنديانا جونز إلى سلسلة أفلام التي حملت اسم شخصية خيالية لعالم آثار يقوم بتتبع الأعمال الأثرية المفقودة.