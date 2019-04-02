تسجيل
15:08 02 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    معرض الكتاب الدولي في فرانكفورت

    بريد الليل: خمس رسائل عن الغربة لا تصل لأصحابها

    © REUTERS / RALPH ORLOWSKI
    ثقافة
    انسخ الرابط
    0 10

    في خمس رسائل كتبها أصحابها دون أمل أن تصل إلى الأشخاص المرسلة إليهم، تصحبنا الروائية اللبنانية هدى بركات، في رحلة معقدة داخل نفوس وذوات كاتبي رسائل "بريد الليل" الرواية التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2019.

    القاهرة- سبوتنيك. الراوية القصيرة الصادرة عام 2017 عن دار الآداب اللبنانية في نحو 130 صفحة، ترصد في ثلاثة فصول حكايات خمسة أشخاص عرب غرباء عن أوطانهم، —دون إشارة إلى مكان تواجدهم الحالي- يكتبون رسائل إلى أحباء أو أقرباء لهم، دون توقيع أو عنوان، يرصدون فيها معاناتهم التي دفعتهم إلى هجر بلدانهم، تختلف هذه الأسباب بين الديكتاتورية والقمع والحروب والنزاعات والفقر، كما يعترفون خلال الرسائل بهزائمهم أو خطاياهم.

    ​ومع تسلسل الرواية، يعثر كل بطل من أبطال الرواية على رسالة لم تكتب له، فتثير لديه الرغبة في الكتابة، ثم تتضح أكثر مصائر هؤلاء الأشخاص في فصل بعنوان "المطار"، وتختتم الرواية بقصة ساعي بريد يقضي أيامه في جمع وفهرسة رسائل عثر عليها ولم يستطع إيصالها بسبب الحرب، ويضعها قرب فهرس الرسائل على أمل أن يستطيع أحد إيصالها.

    في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" تقول الروائية هدى بركات إن روايتها "تعتمد تقنية الرسائل من حيث الشكل، لكنّها تبتعد عنها من حيث المحتوى غير الكلاسيكي لهذه التقنيّة. فالرسائل غير متبادلة، ولا هي واضحة العناوين. أصحابها مجهولون، وهي تقع بمحض الصدفة – "صدفة" السرد الروائي طبعا – في يد من لم تُكتب له… وإذ يعثر عليها ويقرأها تستدعي هذه الرسالة لديه الرغبة في الكتابة بدوره… وهكذا يتشكّل "بازل" من العلاقات بين مجهولين لن نرى ما الذي يجمع بين مصائرهم في لوحة واحدة إلاّ حين ننتهي من القراءة".

    وتوضح بركات "بريد الليل تجيء في ثلاثة فصول. عنوان الفصل الأول "وراء النافذة". وفيه ينتهي كتّاب الرسائل إلى التحديق في الليل، في لحظة وحشة كبيرة، وحيرة من المجهول، ومن السواد السميك الذي يحول دون فهم ما يجري أو التحكّم به".

    وتواصل "في الفصل الثاني، تحت عنوان "في المطار" تتقاطع مصائر أصحاب الرسائل دون أيّ رابط، سوى قدر سردي آخر وهو أن نضيء على سوء الفهم الكبير الذي يرفد هذه الوحشة، إلى جانب الضياع الذي يسم عمق الشخصيات، أي كاتبي الرسائل، ففي تواجد كاتبي الرسائل أو من كُتبت لهم الرسائل الضائعة في المطار جزء من سيرة مفقودة. فالمطار هو مكان لا أحد، وهو نهاية رحلة أو بداية رحلة جديدة، لكن إلى أين؟".

    ​وتتابع الكاتبة "أما القسم الثالث الذي يجيء تحت عنوان "موت البوسطجي"، فهو اختصار لموت التواصل بين البشر في زمن التواصل الإلكتروني السريع الذي نعيشه حاليا، والذي يعمّق من عزلة الفرد، وبخاصة الفرد العربي الذي بقي خارج العصر بفعل الحروب والفقر والدكتاتوريات إلخ".

    رواية المولودة لنادية كامل
    © Photo / NADIA KAMEL
    "المولودة" لنادية كامل... رواية تاريخ مصر الحافل عبر امرأة واحدة (صور)
    يتلاشى المكان في بريد الليل، أحيانا تذكر مدن مثل باريس أو بيروت على لسان كاتبي الرسائل، لكن غياب المكان كان أمرا مقصودا من الكاتبة لإبراز غربة أبطالها، فتقول بركات "صحيح، لا أمكنة محدّدة في رواية بريد الليل، إذ ماذا يهم المكان لدى أناس فقدوا أمكنتهم؟ أوطانهم؟ وشُردوا في بقاع الأرض كغرباء؟ وأمكنة وصلوا إليها هاربين ودون خيار، لا تأثير لها في حيواتهم وقد يتركونها لأيّ سبب. فالإقامة في مكان ما تعني أن هناك معنى أو مشروع ما لهذه الإقامة، لكن السائر على باب الله لا يجد فروقا فعلية بين الأمكنة. ما يتبقّى لديه هو المصير الذي حدّده لحياته مكانُه الأوّل".

    وتوضح "ذكر بعض أسماء الأمكنة في الرواية هو للتشديد على بعد هذه المدن، كباريس أو بيروت، عن واقع حياة الشخصيّة، إلا في ما تركته هذه المدن في أعماق من غادرها، أو من يقيم فيها شرّيدا.. حتّى المطار لا نعرف مطار أي مدينة هو، حين ينكسر المكان الأوّل لا يعود لكلّ أمكنة العالم من معنى، سوى اتساع بئر الغربة. وإذن غياب أسماء الأمكنة مقصود تماما".

    وحول ترشح الرواية للقائمة القصيرة لجائزة البوكر، قالت بركات "في الحقيقة لم أكن أعرف كم أن الناس تهتمّ لجائزة البوكر عندنا أي في العالم العربي، فأنا مقيمة منذ مدّة طويلة في فرنسا. وأنا أخاف عموما من الترشح أي ترشيح نفسي لأية جائزة. والأسباب معروفة، لكن حين طلبت لجنة تحكيم الجائزة هذه السنة ترشيح رواية بريد الليل من دار الآداب وافقت، ولا أندم على هذه الموافقة لأن الرواية تحظى بالاهتمام، ووصولها إلى القائمة القصيرة زاد فعلا من عدد قرّائها. وهذا أمل كلّ الكتّاب طبعا، خاصة لمن يعيش في الغرب البعيد".

    وعن ترجمة الرواية إلى لغات أخرى غير العربية، قالت الكاتبة:

    "بريد الليل صدرت منذ أشهر باللغة الفرنسية. ونهاية الشهر الجاري تصدر بالإيطالية، ثم تليها الإنكليزية ثم الإسبانية، وهناك عروض للعديد من اللغات تجري مناقشتها حاليا".

    وتضيف: "على أيّ حال أنا محظوظة في موضوع تعدّد ترجمات رواياتي. لكن تبقى اللغة العربيّة هي حقلي الأهم والأحبّ، وثمارُه غاية الفرح".

    أما عن أفضل الأماكن التي تفضل بركات الكتابة فيها، فقالت إنه "ليس لمكان الكتابة أهميّة لدي. المهم هو العزلة عن انشغالات الحياة اليومية. وهذا مصدر معاناة للكاتب المضطر لأن يعمل من أجل كسب القوت، وهو قدر الكاتب العربي أو الكاتب باللغة العربيّة. وربّما الأمر يزداد صعوبة لدى الكاتبة إذ عليها الاهتمام أيضا بأمور العائلة والأولاد. تشتيت الجهد غالبا ما يكون مرهقا، وهو قد يؤثّر على تجربة الكتابة نفسها، فلا يسمح بتعميقها بالقدر المشتهى".

    ​وتواصل: "أنا أعتقد أنّي، مضطرة، وجدت لنفسي تقنيّة خاصّة. فأنا كثيرا ما أكتب في رأسي قبل أن أبدأ على الورق. أي أن مرحلة التحضير والتجريب والبحث عن طرف خيط الشخصية تبدأ تحتل داخلي حتى حين أكون منصرفة إلى أمور الحياة العادية… لذا أصف نفسي بالسهو والسهيان وبعض التيه".

    وترى أن الحل الأفضل لهذا الأمر هو تعميم فكرة بيوت الاستضافة الأدبية، حيث تقول إن "بيوت الاستضافة الأدبية تمنح الكاتب فرصة الإقامة للانصراف إلى الكتابة فقط وبكل حرية، شخصيا كان لي تجارب في برلين ونانت وبودابست، وكانت مفيدة جدا، أتمنّى أن تعمد الهيئات الثقافيّة في العالم العربي إلى تنشيط أو استحداث الإقامات الأدبية، وبيوت استضافة الكتّاب. أمنية غالية يا ليتها تتحقّق".

    الجدير بالذكر أن الروائية اللبنانية هدى بركات حصلت على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن روايتها "حارث المياه" في عام 2001، كما منحتها الحكومة الفرنسية رتبة الفارسة في الأدب والفنون عام 2002، ووسام الاستحقاق في عام 2008، وغيرها من الجوائز، كما صدر لها عدد من الروايات مثل "سيدي وحبيبي"، و"أهل الهوى"، و"ملكوت هذه الأرض"، و"حجر الضحك".

    انظر أيضا:

    "المولودة" لنادية كامل... رواية تاريخ مصر الحافل عبر امرأة واحدة (صور)
    "السفينة العمياء" رواية جديدة تدعو للسلم العالمي ووقف الحروب
    رواية جديدة عن حادث "سوخوي 25" في سوريا
    العثور على رواية حب لصدام حسين "زبيبة والملك"
    البوكر العربية تعلن القائمة الطويلة لأفضل رواية في 2017
    مفاجأة... ماكرون ألف رواية إباحية "بذيئة" مستوحاة من حبه لزوجته
    سحب رواية كاتب موريتاني من معرض الكتاب في جدة
    وكأنهم خرجوا من رواية "تولستوي"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأدب, رواية, أخبار الثقافة, أدب, الثقافة, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جسر راكوتتزبورسك في حديقة كروملاو في كوبلنتس، ألمانيا
    أجمل الجسور القديمة في العالم
    البرلمان البريطاني لم يتفق على ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي
    بريطانيا...اتفقوا على ألا يتفقوا
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك