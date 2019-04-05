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21:27 05 أبريل/ نيسان 2019
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    تمثال للملك رمسيس الثاني

    افتتاح تمثال أثري للملك رمسيس الثاني بعد إعادة ترميمه

    © Sputnik . Salma Khattab
    ثقافة
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    افتتحت وزارة الآثار المصرية، اليوم الجمعة، تمثالا أثريا للملك رمسيس الثاني بعد إعادة ترميمه، وعرضه في منطقة آثار أخميم في محافظة سوهاج، حيث عثر على التمثال عام 1981 محطما بالكامل ومقسما إلى نحو 70 قطعة، فاستغرقت عملية ترميمه 6 أشهر.

    سوهاج — سبوتنيك. وقال أمين المجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري، إن "العمل على ترميم هذا التمثال بدأ منذ 6 أشهر، والتمثال كان مقسما إلى نحو 70 قطعة وملقى منذ مئات السنين".

    وأضاف وزيري "بأيادي مصرية خالصة تم ترميم التمثال الذي يصل طوله إلى 12 مترا ويزن نحو 45 طن من الحجر الجيري".

    وأوضح وزيري "من أهم القطع الكبيرة الموجودة هي الرأس دون التاج وجزء من الرقبة والصدر والبطن ومنطقة الرداء الملكي، وجزء من إحدى الركبتين وبعض أجزاء اللوحة الخلفية وقبضة إحدى اليدين، بالإضافة إلى بعض الأجزاء والبلوكات الصغيرة الحجم".

    تمثال للملك رمسيس الثاني
    © Sputnik . Salma Khattab
    تمثال للملك رمسيس الثاني

    ويجسد التمثال الملك رمسيس الثاني واقفا مقدما رجله اليسرى عن اليمنى، ويمسك في يديه لفائف من البردي ويرتدي النقبة الملكية القصيرة "الشنديت" ذات الطيات والثنيات، أما الحزام الموجود حول خصر التمثال مزين بزخارف بشكل متعرج وبه مشبك مستطيل يحمل اسم الملك، وفي داخل الحزام يوجد خنجر ذو مقبض، وخلف التمثال دعامة خلفية نقش عليها مجموعة من النصوص الهيروغليفية.

    ويعرض التمثال في مكانه الأصلي بجانب تمثال الملكة ميريت آمون، بمعبدها بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.

    تمثال للملك رمسيس الثاني
    © Sputnik . Salma Khattab
    تمثال للملك رمسيس الثاني

    ويحظى الملك رمسيس الثاني بمكانة وشهرة عالمية واسعة. وحكم رمسيس الثاني مصر لنحو 67 عاما، في الفترة من 1279 إلى 1213 قبل الميلاد، وخلال فترة حكمه قاد عدة حملات عسكرية إلى بلاد الشام، كما أنه بنى خلال فترة حكمه عددا هائلا من المباني والمعابد، أشهرها معبد أبو سمبل، في أسوان.

    وخلال العامين الماضيين أعادت وزارة الآثار المصرية افتتاح تمثالين للملك رمسيس في مدينة الأقصر.

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    الكلمات الدلالية:
    رمسيس الثاني, مصر
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