علماء يكشفون وجبة الإفطار المثالية لمرضى السكري

كشف علماء من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا أفضل وجبة إفطار للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

ووفقا لموقع "ميديكال اكسبريس" كشفت الدراسة أن تناول وجبة إفطار غنية بالدهون منخفضة الكربوهيدرات هو الأفضل للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، نظرا لكونها تتحكم في مستويات الجلوكوز لديهم طوال اليوم.

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وقام العلماء في إطار تجربة استغرقت يومين، إعطاء متطوعين أطعمة مختلفة لتناول الإفطار، بينما بقيت وجبات الغداء والعشاء نفسها. ونتيجة لذلك، تناول المتطوعون في اليوم الأول عجة أومليت، وفي اليوم الثاني، دقيق الشوفان مع الفاكهة.

وأظهرت قياسات مستويات السكر في الدم، والتي أجريت كل خمس دقائق بفضل الأدوات المثبتة على المشاركين، أن وجبة الإفطار الدهنية والمنخفضة الكربوهيدرات تجنب ارتفاع مستويات السكر عند المرضى المصابين بداء السكري من النوع 2 ويستمر التأثير طوال اليوم، الأمر الذي كان مفاجأة للعلماء.